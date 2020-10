Die 5G-Optionen beim iPhone 12: Mobile Daten, 5G Auto, Datensparmodus

Zu den drei wichtigen Informationen, die man sich in Sachen iPhone 12 und 5G bislang merken musste:

Alle in diesem Jahr vorgestellten Geräte verstehen sich auf den neuen Mobilfunkstandard.

Beim gleichzeitigen Einsatz von normaler SIM-Karte und eSIM lässt sich 5G vorerst nicht nutzen. Hier funken beide Karten per LTE.

5G ist auch bei 100-prozentiger Abdeckung nicht dauerhaft aktiv, sondern wird vom iPhone-Betriebssystem je nach Bedarf an- beziehungsweise ausgeschaltet.

gesellen sich nun zwei weitere, wissenswerte Punkte, die ihr bei der Nutzung eurer neuen Telefone ab Freitag im Hinterkopf behalten dürft.

Mobile Daten: Schnelle Unterwegs-Updates

Apple wird iPhone 12-Besitzer zwischen insgesamt drei Daten-Modi wählen lassen. Neben der Standard-Einstellung kann hier zwischen einem Datensparmodus und einem Betriebsmodi gewählt werden, der ein Gros der Daten über 5G empfängt.

Dies erklärt Apple in dem neu veröffentlichten Hilfe-Dokument #HT211828 („Verwenden von 5G mit dem iPhone“). Hier geht das Unternehmen auch auf die Besonderheiten der drei Betriebsmodi ein.

Mehr Daten auf 5G zulassen : Wer sich für die Option entscheidet, die maximale Geschwindigkeit verspricht, gestattet dem System eine höhere Datennutzung und den Aufbau von 5G-Verbindungen für Systemaufgaben. Dazu gehört auch das Laden von iOS-Betriebssystem-Updates aus dem Mobilfunknetz sowie eine höhere Qualität beim Einsatz der FaceTime-Anwendung.

: Wer sich für die Option entscheidet, die maximale Geschwindigkeit verspricht, gestattet dem System eine höhere Datennutzung und den Aufbau von 5G-Verbindungen für Systemaufgaben. Dazu gehört auch das Laden von iOS-Betriebssystem-Updates aus dem Mobilfunknetz sowie eine höhere Qualität beim Einsatz der FaceTime-Anwendung. Standard : Die Standard-Einstellungen gestatten dem iPhone das Ausführen von Hintergrundaufgaben und das Einspielen von App-Updates, belassen die Qulitäts-Einstellungen jedoch auf normalem Niveau.

: Die Standard-Einstellungen gestatten dem iPhone das Ausführen von Hintergrundaufgaben und das Einspielen von App-Updates, belassen die Qulitäts-Einstellungen jedoch auf normalem Niveau. Datensparmodus: Wählen Nutzer den Datensparmodus versucht das iPhone durch das Anhalten von App-Updtes und Hintergrundaufgaben so wenig Daten wir möglich zu verwenden.

Datenoptionen: Gegen schnellen Akkuschwund

Wodrauf Apple in dem neuen Hilfedokument ebenfalls aufmerksam macht: Anwender, die sich für die dauerhafte 5G-Nutzung entscheiden verringern ihre Akkulaufzeit. Statt 5G On wird hier der Modus „5G Auto“ empfohlen, bei dem zur Akkuschonung intelligent zwischen LTE und 5G hin und her gesprungen wird.

Ersten Messungen nach kann die Akkulaufzeit bei ansonsten gleicher Geräte-Nutzung um bis zu 20% geringer ausfallen, als beim Surfen in LTE-Netzen.

Im Dauer-Surf-Test von tomsguide.com brachte es das iPhone 12 auf 10 Stunden und 23 Minuten im LTE-Netz, knickte im 5G-only-Betrieb jedoch schon nach 8 Stunden und 25 Minuten ein.