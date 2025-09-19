5G für die Apple Watch bislang nur bei der Telekom

Die neuen Modelle der Apple Watch unterstützen 5G-Verbindungen ins Mobilfunknetz. Allerdings ist die Telekom nach eigenen Angaben derzeit der einzige Mobilfunkanbieter in Deutschland, der tatsächlich auch Verbindungen der Apple Watch über 5G unterstützt. Die Basis hierfür schafft eine Technologie namens RedCap.

RedCap steht für „Reduced Capability“, was zunächst negativ klingt. Die Telekom betont allerdings die positiven Aspekte und klärt darüber auf, dass es sich hier um einen speziell für kompakte Geräte wie Uhren, Sensoren oder Kameras geschaffenen Standard handelt.

Fokus auf Reduzierung der Akku-Last

RedCap sorge dafür, dass 5G-Verbindungen weniger Energie verbrauchen und einfacher nutzbar sind, sodass sich der schnelle Netzstandard auch mit Geräten verwenden lässt, die vergleichsweise kleine Akkus haben oder mit weniger Antennen ausgestattet sind.

Die Telekom erlaubt die Nutzung der Apple Watch im 5G-Netz in ihren MagentaMobil- und Smart-Connect-Tarifen ohne Aufpreis. Die Rufnummer wird über MultiSIM mit dem iPhone geteilt, und wenn 5G ausfällt oder nicht verfügbar ist, greift die Uhr automatisch auf LTE zurück. Dem Provider zufolge werden dabei alle MagentaMobil-Tarife seit August 2024 unterstützt.

Die Telekom ist der erste Netzbetreiber in Deutschland mit 5G Advanced Fähigkeiten, der ein kommerzielles Produkt auf Basis von RedCap anbietet. […] Mit dieser Innovation werden vor allem neue Endgerätetypen wie Wearables oder Sensoren im Netz der Telekom unterstützt.

Abdu Mudesir, Technikchef der Telekom

Die Telekom ist ihren Worten zufolge der erste Netzbetreiber in Deutschland, der RedCap im 5G+ Netz kommerziell für Privatkunden anbietet. Auf diesem Weg wird die Nutzung aller neu vorgestellten Modelle der Apple-Uhr, der Apple Watch Series 11, der Apple Watch Ultra 3 und der Apple Watch SE 3 im 5G-Netz ermöglicht.

Größer als ein Geschwindigkeitsvorteil könnte hier allerdings die unter Umständen bessere Netzabdeckung in einigen Regionen wiegen.