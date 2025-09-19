Spezieller Standard soll Akku schonen
5G für die Apple Watch bislang nur bei der Telekom
Die neuen Modelle der Apple Watch unterstützen 5G-Verbindungen ins Mobilfunknetz. Allerdings ist die Telekom nach eigenen Angaben derzeit der einzige Mobilfunkanbieter in Deutschland, der tatsächlich auch Verbindungen der Apple Watch über 5G unterstützt. Die Basis hierfür schafft eine Technologie namens RedCap.
RedCap steht für „Reduced Capability“, was zunächst negativ klingt. Die Telekom betont allerdings die positiven Aspekte und klärt darüber auf, dass es sich hier um einen speziell für kompakte Geräte wie Uhren, Sensoren oder Kameras geschaffenen Standard handelt.
Fokus auf Reduzierung der Akku-Last
RedCap sorge dafür, dass 5G-Verbindungen weniger Energie verbrauchen und einfacher nutzbar sind, sodass sich der schnelle Netzstandard auch mit Geräten verwenden lässt, die vergleichsweise kleine Akkus haben oder mit weniger Antennen ausgestattet sind.
Die Telekom erlaubt die Nutzung der Apple Watch im 5G-Netz in ihren MagentaMobil- und Smart-Connect-Tarifen ohne Aufpreis. Die Rufnummer wird über MultiSIM mit dem iPhone geteilt, und wenn 5G ausfällt oder nicht verfügbar ist, greift die Uhr automatisch auf LTE zurück. Dem Provider zufolge werden dabei alle MagentaMobil-Tarife seit August 2024 unterstützt.
Die Telekom ist der erste Netzbetreiber in Deutschland mit 5G Advanced Fähigkeiten, der ein kommerzielles Produkt auf Basis von RedCap anbietet. […] Mit dieser Innovation werden vor allem neue Endgerätetypen wie Wearables oder Sensoren im Netz der Telekom unterstützt.
Abdu Mudesir, Technikchef der Telekom
Die Telekom ist ihren Worten zufolge der erste Netzbetreiber in Deutschland, der RedCap im 5G+ Netz kommerziell für Privatkunden anbietet. Auf diesem Weg wird die Nutzung aller neu vorgestellten Modelle der Apple-Uhr, der Apple Watch Series 11, der Apple Watch Ultra 3 und der Apple Watch SE 3 im 5G-Netz ermöglicht.
Größer als ein Geschwindigkeitsvorteil könnte hier allerdings die unter Umständen bessere Netzabdeckung in einigen Regionen wiegen.
Das ist ja auch ein Witz. Ich bin davon ausgegangen, dass mein Vodafone Business Tarif das auf der AWU3 genau so unterstützt wie mein iPhone auch. Jetzt muss der Netzbetreiber dieses RedCap tatsächlich erst explizit zur Verfügung stellen damit es auch auf der Uhr ankommt….
Das ist sicherlich etwas ärgerlich, aber das war meiner Erinnerung nach bei technischen Feinheiten in der Vergangenheit gerade was die Watch betrifft oft der Fall, dass die Telekom zuerst geliefert hat und die anderen Provider mal schneller mal langsamer nachzogen.
Ob dies für einen Wechsel zur Telekom spricht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich lehne mich aus dem Fenster, für viele wohl eher nicht. ;)
Das ist halt der Mist an der Apple Watch.
Du kannst nicht einfach jede SIM nehmen und damit steigen die Kosten, weil der Markt so klein ist
Ich dachte immer 5g brauche mehr Strom?
Deshalb RedCap
Jede neue Funk-Technologie verbraucht erstmal mehr Energie. Die effizienten Chips werden erst nach und nach entwickelt. War bei 3G und LTE auch nicht anders.
Weiß jemand, wie man beim Wechsel auf eine neue Apple Watch bzgl. der eSIM vorgehen sollte (Telekom MagentaMobil)? Reicht es aus, die Kopplung der alten Uhr aufzuheben, das Backup abzuwarten und dann die neue Uhr zu koppeln? Wird die eSIM dabei mit übertragen?
Beim in Betrieb nehmen der neuen Uhr fragt er dich ob du die sein übernehmen willst.
Die alte Uhr wird automatisch entkoppelt. Wenn nicht dann erst machen wenn du neue Uhr fertig ist.
Deswegen Telekom
Exakt. Vor allem noch als Apple User. Die Telekom war eigentlich immer bei neuen Funktionen gleich mit dabei. Angefangen beim ersten iPhone.
Telekom soll lieber mal seiner Tochter Congstar die Multisim auf der Watch freigeben, das würde mehr Menschen freuen.
Sie sollen mal lieber….werden sie nicht, warum sollten sie auch? Dann bucht doch keiner mehr das Premium Produkt der Telekom
Als Apple Kunde fällst du wohl bei der Telekom in eine Kategorie, die Man melken kann
Ne, so denken halten wirtschaftlich orientierte Unternehmen, alles andere ist halt naiv.
Bin völlig deiner Meinung! Immer diese künstliche Beschneidung. Man muss ja nicht die schnellsten Tarife anbieten, so wie es auch bei den Smartphones gemacht wird.
Was kostet die Multisim im Monat bei der Telekom?
5 € (für Watch)
Danke! Da ich immer mein Handy dabei habe kann ich mir die 5€ im Monat sparen! Wie macht ihr es? Mit SIM?
Die Apple Watch habe ich dauerhaft mit eSIM. für das iPad hole ich mir nur wochenweise die eSIM, wenn ich damit unterwegs bzw im Urlaub bin. Beim Magenta L Tarif ist eine Multisim kostenlos, alle anderen kosten keine Aktivierungsgebühr und können täglich bestellt bzw. gekündigt/abgemeldet werden.
Das kommt wohl teilweise auf den Tarif an. In meinem MagentaMobil S sind es 5€ monatlich. Dazu kam eine einmalige Bereitstellungsgebühr von 20€.
Verstehe weiterhin nicht warum die eSim monatlich Geld kostet, damit ich mein bereits bezahltes Datenpaket nutzen kann.
Für eine Simkarte würde ichmalige Kosten für Herstellung und Transport verstehen. Ebenso noch eine einmalige Gebühr weil die Karte einmal aktiviert werden muss. Danach gibt es keine laufenden Kosten, aber laufende Zahlungen für nichts…
finde ich absolut unverschämt, nicht nachvollziehbar und lehne ich grundsätzlich ab, dauerhafte Abozahlungen bei einmaligen Kosten in Kauf zu nehmen. das gilt ebenso für 90% aller Apps die einmalig erstellt werden und zum Beispiel alternative Sichten bieten wie eine Kalenderapp die auf dem iOS Kalender aufsetzt
Wer das nicht benötigt, braucht es auch nicht bezahlen. Ab dem L Tarif kannst du täglich aktivieren und deaktivieren, wie du Lust hast, ohne einen Cent Bearbeitungsgebühr zu zahlen.
Könnte nie zur Telekom wechseln. Mein iPad hat eine eSIM, die Apple Watch, 2 iPhones – Alles MultiSims, bzw. Datacard beim iPad. Dazu dann noch meine Frau, auch ein iPad, eine Apple Watch, ein iPhone. Alles zusammen für 35 € im Monat und jeder hat 55 GB im Monat, werden jährlich 5 GB mehr. Mit 250 DSL alles zusammen 70 € und das dauerhaft. Bei der Telekom wird man da arm. Und wir haben hier echt super Netz, 5G+, selbst im Keller noch 1A LTE.
… bei welchem Anbieter bist du?
Hört sich nach einem o2 Vertrag mit Connect Option und Partnerkarte an…
Ja richtig, Michael. Es sind sind so Boost-Tarife und beide gab es zum halben Preis und weil wir Mobilfunk haben ist DSL 10 € günstiger.
Wie heißt der Provider?
Würde mich auch interessieren, da ich nicht einsehe meine Datenflat bei der Telekom für jedes Gerät 5€ extra zu bezahlen für nichts. Vermutlich aber Österreicher und somit mit einem Tarif den wir Deutschen nicht verwenden dürfen…..
Ich bin bei o2 mit meiner Frau. Also direkt bei o2, mit Mobilfunk für sie, mich und unser DSL.
Wozu braucht man auf der watch 5g? Frag mich wieso die überhaupt Mobilfunk braucht. Als wenn ich damit jemals telefoniert hätte.
Na ich lasse oft das Handy daheim, immer wenn ich mit dem Hund raus bin. Da braucht man kein Telefon aber im Notfall mag ich damit schon 112 anrufen können. Gerade im Winter im Wald.
Wenn man im Wald Empfang hat….
Im Zweifel hättest du dennoch Satellitenverbindung für einen Notruf.
Hier im Wald gibt’s überall LTE und am Rand auch 5G.
Beim Joggen möchte ich auch kein großes / schweres Smartphone mit rumschleppen, aber trotzdem erreichbar sein oder im Notfall telefonieren können …
(gilt übrigens auch beim Schwimmen)
Bessere Netzabdeckung
Macht nichts Sebastian, daher gibt es auch die ohne 5G für dich. Alle die die Vorteile der Cellular-Option benötigen, nehmen die 5G Variante. Als ob ich beim Sport auch noch ein 250g Smartphone mitschleppen würde…
Und Du bist der Nabel der Welt? Ob das für Dich in Frage kommt oder nicht, interessiert hier niemanden.
Also zum Thema 5G
Meine Kaufentscheidung war 5G.
Heute Mittag angekommen habe ich die Apple Watch 11 sofort ans Handy gebunden und die e-sim.
Nach wie vor Anzeige LTE
Muss sagen, dass bei mir in Kiel beste 5G-Abdeckung gegeben ist.
Habe es nicht hingebracht.
Bin danach anschließend zur Telekom gefahren und mein Problem angesprochen.
Nach einigen Einstellungen teilen sie mir mit, dass sie eine neue Multi-sim laden möchten. Es muss ja gehen!!
Leider nein auch negativ.
Habe es bei der Telekom belassen und habe danach Apple angerufen.
Der Berater schien sehr kompetent und selbst nachdem er Zutritt zu meinem iPhone bekam, musste er kapitulieren.
Er wird sich am Montag, späterer Nachmittag wieder melden.
Nur zu eurer Info!