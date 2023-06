5G als Zubuchoption: Bei congstar aufpreispflichtig

Wie die Telekom heute meldet hat man Partnerverträge mit mehr als 120 Mobilfunkanbietern in 60 Ländern abgeschlossen und ermöglicht die 5G-Nutzung damit fortan auch während des Urlaubs in Destinationen wie etwa Frankreich, Griechenland, Italien, Kanada, Kroatien, Österreich, Polen, der Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn und den Vereinigten Staaten.

Die Zusatzgebühr für die Nutzung des 5G-Netzes wird sowohl in den Laufzeittarifen mit einer Vertragsbindung von 24 Monaten als auch in den flexiblen Tarifen der Anbieters fällig.

Die Deutsche Telekom informiert heute über die 5G-Kapazitäten des eigenen Mobilfunknetzes und den Zugriff darauf. So hat der Netzbetreiber angekündigt, dass die Discount-Tochter congstar ab Ende des Monats eine kostenpflichtige 5G-Option anbieten wird. Bestandskunden im Netz der Deutschen Telekom hingegen dürfen sich auf 5G-Roaming in 60 Ländern freuen.

