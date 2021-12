HomePod: „Persönliche Anfragen“ lassen sich blicken

Die voraussichtlich letzte Aktualisierung des iPhone-Betriebssystems in diesem Jahr hatte Apple erst am Dienstagabend als sogenannten „Release Candidate“ zur Verfügung gestellt und scheint sich damit auf eine finale Freigabe des Updates in der kommenden Woche vorzubereiten.

Regulär blendet der HomePod in der iPhone-Applikation seiner Besitzer derzeit noch immer den Hinweis „Stimmerkennung nicht verfügbar“ ein – die neue Darstellung der HomePod-Beta scheint jedoch den Schluss zuzulassen, dass Apple die Mehrbenutzer-Funktion zusammen mit iOS 15.2 noch in diesem Monat allgemein verfügbar machen wird.

Die Stimmerkennung soll es dem Siri-Lautsprecher Apples ermöglichen Anwender voneinander zu unterscheiden und so gezielt und personalisiert auf Fragen nach anstehenden Terminen oder Kommandos zur Musikwiedergabe zu reagieren. Bereits im Sommer hat der Apple angekündigt, die in den USA schon länger aktive Funktion noch im laufenden Jahr auch für deutsche Anwender zur Verfügung stellen zu wollen.

Insert

You are going to send email to