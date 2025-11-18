Sehr speziell: FoilMotion für Foilsportler, Cable plant 12-V-Setups

Das iPhone übernimmt schon seit geraumer Zeit zunehmend auch solche Aufgaben, die früher spezialisierter Mess oder Planungstechnik vorbehalten waren. Aktuell zeigen zwei sehr unterschiedliche App-Projekte, wie weit dieser Ansatz inzwischen reicht.

FoilMotion richtet sich ausdrücklich an Foilsportler

Beide Entwicklerteams haben uns unabhängig voneinander kontaktiert, beide verfolgen das Ziel, sehr konkrete Probleme zu lösen. Die eine App unterstützt Hobby-Bastler beim Planen von 12-Volt-Gleichstromsystemen. Die andere richtet sich an Foilsportler, die präzise Bewegungsdaten für ihre Trainingsauswertung benötigen. Speziallösungen aus der Community auf die wir gerne kurz hinweisen.

Cable plant 12-Volt-Setups

Cable adressiert eine wachsende Gruppe von Anwendern, die elektrische Bordnetze in Wohnmobilen, Booten oder Off-Grid-Projekten selbst aufbauen. In solchen Installationen entscheiden Kabelquerschnitt, Sicherungsauswahl und Spannungsabfall über Zuverlässigkeit und Sicherheit. Die App führt diese Berechnungen zusammen und zeigt in Echtzeit, wie sich Leistungsangaben und Kabellängen auf das System auswirken.

Alle Verbraucher, Batterien und Ladegeräte werden innerhalb eines Projekts verwaltet, sodass Abhängigkeiten sofort sichtbar sind. Zusätzlich lässt sich eine Teileliste erzeugen, die beim Aufbau oder bei der späteren Dokumentation hilft. Die Grundfunktionen sind ohne Abo nutzbar. Für professionelle Anwender stehen erweiterte Export und Konfigurationsoptionen bereit.

FoilMotion für Foilsportler

FoilMotion ist auf Wassersportarten wie Wingfoil, Kitefoil oder Pumpfoil ausgelegt. Die App kombiniert GPS-Positionen mit Daten aus Gyroskop, Beschleunigungssensor und Kompass. Die zusammengeführten Messwerte bilden Bewegungsverläufe ab, die mit reinen GPS Daten nur schwer darstellbar wären.

So lassen sich enge Kurven, kurze Beschleunigungen und Pumpbewegungen nachvollziehen. Die Auswertung erkennt automatisch Manöver und zeigt an, wie sich die Belastung über eine Fahrt verteilt. Diese Analyse kann Einsteigern beim Lernen helfen und erfahrenen Sportlern Hinweise zur Technik geben. FoilMotion wird im Abo angeboten und setzt auf die Sensoren von Apple Watch und iPhone.