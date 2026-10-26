In zwei verschiedenen Größen
Aulumu: Umhängetaschen mit magnetischer iPhone-Halterung
Der Zubehöranbieter Aulumu hat mit den Modellen B01 und B02 zwei Umhängetaschen mit integrierter Magnethalterung für Smartphones im Programm. Das iPhone muss nicht in einem der Innenfächer verstaut werden, sondern lässt sich außen an der Tasche befestigen und ist damit jederzeit griffbereit.
Die beiden Modelle unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihrer Größe und ihres Stauraums. Während die B01 als kompakte Alltagstasche für verschiedene Gegenstände und technisches Zubehör gedacht ist, beschränkt sich die kleinere B02 auf das Nötigste.
Beide Taschen verfügen über eine identische, abnehmbare Aluminiumhalterung an der Außenseite. Das Smartphone lässt sich darin magnetisch befestigen und bleibt so beispielsweise zum Fotografieren oder für Zahlungen schnell erreichbar. Die Magnethalterung ist mit dem iPhone 12 und neueren Modellen kompatibel.
Zwei Modelle mit unterschiedlichem Stauraum
Die größere „B01 Urban Transit Gear Sling Bag“ bietet ein erweiterbares Fassungsvermögen von 2,5 bis 3,5 Litern. Neben dem Smartphone sollen darin laut Hersteller auch eine Powerbank, kleinere elektronische Geräte, Karten oder ein kompakter Regenschirm Platz finden. Mehrere Fächer ermöglichen eine getrennte Aufbewahrung der verschiedenen Gegenstände.
Die „B02 Urban Quick-Access Phone Sling Bag“ fällt mit einem Stauraum von rund 0,3 Litern deutlich kleiner aus. Sie richtet sich vor allem an Nutzer, die neben dem Smartphone nur Schlüssel, Karten und einen Pass oder Ausweis mitnehmen möchten.
Beide Taschen werden quer über dem Oberkörper getragen und verfügen über verstellbare Schultergurte.
Wasserabweisendes Material
Für die Außenseite setzt der Hersteller auf sogenanntes X-Pac-Gewebe. Das an seiner rautenförmigen Verstärkungsstruktur erkennbare Material soll wasserabweisend, leicht und strapazierfähig sein. Vollständig wasserdicht sind die Taschen allerdings nicht. Laut Hersteller kann insbesondere bei stärkerem Regen über Nähte und Reißverschlüsse Feuchtigkeit eindringen.
Beide Taschen können direkt beim Hersteller bestellt werden. Für die größere B01 verlangt Aulumu 148,99 Euro, die kompakte B02 wird zum Preis von 91,99 Euro angeboten. Die kleinere der beiden Taschen ist darüber hinaus zum Preis von 89,98 Euro über Amazon Deutschland erhältlich.
Bei diesen Umhängetaschen fehlt nur noch das Gucci Cap und schon haben wir ein komplettes Outfit.
Warum kann das iPhone nicht in die Jackentasche gesteckt werden?
Oder einfach IN die Tasche?
In die Hand nehmen muss ich es so oder, wenn ich es bedienen will.
Und wenn es über BT verbunden ist, macht es auch keinen Unterschied, wo es sich befindet.
Aber man SIEHT das iPhone natürlich nicht, wenn es in einer Tasche steckt.
Und da Apple ja nun dazu übergeht, die iPhones farblich zu markieren (das 17er Orange, das 18er in Burgunder) ist es nun klar ersichtlich, wer aktuell ist und wer hinterher hinkt… :-P
Horst Schlämmer’s „Schnapper“ 2.0.
:-))))
Könnte es dann nicht leichter den Besitzer wechseln…?
Auch mein erster Gedanke…
+1
„…außen an der Tasche befestigen und ist damit jederzeit griffbereit.“ …für den Dieb!
Sind iPhone Diebstähle noch so ein Ding? Die sind doch unbrauchbar danach?!
Das iPhone deutlich sichtbar außen an der Tasche zu tragen, mag zwar cool aussehen, ist aber so ziemlich das Gegenteil jeglicher Diebstahlprävention.
Das Outfit des vermummten Hipsters, mir fällt dazu nichts
mehr ein.
Schon so alt ?
Ja, offensichtlich spricht mich dieses Produkt und die Werbung dazu nicht mehr an.
wie schön – kann jetzt ganz leicht von jedem abgerissen werden – oder was übersehen??
ja schau dir mal das video an, das handy ist im rahmen reingeschoben
Ist das in der Werbung Absicht, dass die Models so aussehen, als ob sie gleich durch Paris ziehen? Ist das die Zielgruppe?
Ich komme aus einer Zeit, in der es Farben, Vielfalt, Offenheit, Neugierde, Lebenslust, Kreativität, Abenteuerlust. Mode, Bildung etc. gab. Heute steige ich in die U-Bahn, Bus sehe vermummte Gestalten, die pausenlos ein Video nach dem anderen suchten, alles auf Lautsprecher, ihren Müll und Essenreste rumwerfen.
Und die sehen dunkel aus, wie auf diesen Bilder hier – und haben natürlich eine Bauchtasche um, aus der sie die Vape ziehen.
Ich werde alt… in letzter Zeit passieren so viele Dinge die ich nicht mehr ganz „nachvollziehen“ kann. Warum wurde und sas alles vor 30 Jahren anders beigebracht als es heute gemacht wird?!
Was denn?
Gruselige Werbung… die abgebildete Person sollte, anstatt einer Maske tragen, mal was essen!
Braucht die Welt nicht. Aber wer’s will.
Mein lieber Scholli, da durfte sich der Medien-affine Maker aber mal richtig austoben. Info-Schnitt-Schnitt-Schnitt-Info.
So einTagesablauf wäre mir zu stressig, egal mit welcher Tasche :-D
Verstehe die Beschwerden nicht. Ist doch eine interessante Tasche mit einer ungewöhnlichen Befestigungsmöglichkeit.
Die Kommentare hier wieder am Limit. :D
Phone Snatcher unterstützen dieses Design…
:-)))
Endlich mal wieder etwas zum Lachen :-)
Wer’s braucht soll selig werden, jedem seinen Gartenzwerg!