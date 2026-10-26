Aulumu: Umhängetaschen mit magnetischer iPhone-Halterung

Der Zubehöranbieter Aulumu hat mit den Modellen B01 und B02 zwei Umhängetaschen mit integrierter Magnethalterung für Smartphones im Programm. Das iPhone muss nicht in einem der Innenfächer verstaut werden, sondern lässt sich außen an der Tasche befestigen und ist damit jederzeit griffbereit.

Die beiden Modelle unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihrer Größe und ihres Stauraums. Während die B01 als kompakte Alltagstasche für verschiedene Gegenstände und technisches Zubehör gedacht ist, beschränkt sich die kleinere B02 auf das Nötigste.

Beide Taschen verfügen über eine identische, abnehmbare Aluminiumhalterung an der Außenseite. Das Smartphone lässt sich darin magnetisch befestigen und bleibt so beispielsweise zum Fotografieren oder für Zahlungen schnell erreichbar. Die Magnethalterung ist mit dem iPhone 12 und neueren Modellen kompatibel.

Zwei Modelle mit unterschiedlichem Stauraum

Die größere „B01 Urban Transit Gear Sling Bag“ bietet ein erweiterbares Fassungsvermögen von 2,5 bis 3,5 Litern. Neben dem Smartphone sollen darin laut Hersteller auch eine Powerbank, kleinere elektronische Geräte, Karten oder ein kompakter Regenschirm Platz finden. Mehrere Fächer ermöglichen eine getrennte Aufbewahrung der verschiedenen Gegenstände.

Die „B02 Urban Quick-Access Phone Sling Bag“ fällt mit einem Stauraum von rund 0,3 Litern deutlich kleiner aus. Sie richtet sich vor allem an Nutzer, die neben dem Smartphone nur Schlüssel, Karten und einen Pass oder Ausweis mitnehmen möchten.

Beide Taschen werden quer über dem Oberkörper getragen und verfügen über verstellbare Schultergurte.

Wasserabweisendes Material

Für die Außenseite setzt der Hersteller auf sogenanntes X-Pac-Gewebe. Das an seiner rautenförmigen Verstärkungsstruktur erkennbare Material soll wasserabweisend, leicht und strapazierfähig sein. Vollständig wasserdicht sind die Taschen allerdings nicht. Laut Hersteller kann insbesondere bei stärkerem Regen über Nähte und Reißverschlüsse Feuchtigkeit eindringen.

Beide Taschen können direkt beim Hersteller bestellt werden. Für die größere B01 verlangt Aulumu 148,99 Euro, die kompakte B02 wird zum Preis von 91,99 Euro angeboten. Die kleinere der beiden Taschen ist darüber hinaus zum Preis von 89,98 Euro über Amazon Deutschland erhältlich.