MagFlow Qi2: Erste 25-Watt-Powerbank mit integriertem Kabel startet

Ende Juli, direkt nach der Vorstellung des neuen Qi-Standards angekündigt, hat der Zubehörhersteller UGREEN jetzt seine Powerbank MagFlow Qi2 auf den Markt gebracht. Diese unterstützt erstmals das kabellose Laden mit bis zu 25 Watt. Das Modell besitzt eine Kapazität von 10.000 mAh und richtet sich vor allem an Nutzer aktueller iPhone-Modelle.

So werden nicht nur die neuen iPhone-17-Modelle den neuen Ladestandard unterstützen, auch die iPhone-16-Familie wird sich demnächst drahtlos mit einer Ladeleistung von bis zu 25 Watt laden lassen. Voraussetzung für die volle Ladeleistung ist die Installation von iOS 26, das Apple voraussichtlich zusammen mit den neuen Geräten Mitte September veröffentlichen wird. Nutzer älterer iPhones ab dem iPhone 12 erhalten über MagSafe weiterhin maximal 15 Watt.

Hohe Ladeleistung, integriertes USB-C-Kabel

Die UGREEN MagFlow Qi2 kombiniert kabelloses Laden mit einem 30-Watt-Schnellladeanschluss. Auffällig ist das fest integrierte USB-C-Kabel, das gleichzeitig als Tragegurt dient und damit zusätzliche Kabel überflüssig macht. Das Kabel unterstützt sogenanntes Zwei-Wege-Laden, sodass nicht nur Smartphones, sondern auch die Powerbank selbst in kurzer Zeit aufgeladen werden kann. Ein vollständiger Ladevorgang der MagFlow dauert laut Hersteller rund zwei Stunden. Gleichzeitig lassen sich bis zu drei Geräte parallel mit Energie versorgen: zwei über USB-C und eines über die kabellose Ladefläche.

Die Ladeleistung von bis zu 25 Watt per Qi2-Standard macht sich vor allem bei den großen Geräten bemerkbar. Das iPhone 16 Pro Max kann damit innerhalb von rund 30 Minuten auf 50 Prozent Akkuladung gebracht werden. Zum Vergleich: Mit der bisherigen MagSafe-Leistung von 15 Watt dauert derselbe Vorgang rund 45 Minuten.

Ab iOS 26 auch mit iPhone 16 kompatibel

Um die hohe Ladegeschwindigkeit dauerhaft stabil zu halten, setzt UGREEN auf ein System zur intelligenten Wärmeableitung. Ein integrierter Metallkühlkörper und doppelte Temperatursensoren überwachen das Gerät während des Betriebs und verhindern eine Überhitzung. Das Gehäuse besteht aus rutschfestem Silikon mit einer seitlichen Beschichtung, die zusätzlich zur Kühlung beiträgt. Eine digitale LED-Anzeige informiert über den aktuellen Akkustand und soll so das Management der verbleibenden Kapazität erleichtern.

Die Powerbank wiegt 254 Gramm und misst ca. 11 × 7 × 2 Zentimeter. Mit ihrer Kapazität kann sie ein iPhone 16 Pro Max rund 1,8-mal vollständig aufladen, bevor sie selbst wieder an die Steckdose muss. Der Listenpreis beträgt 89,99 Euro, zur Markteinführung kostet die MagFlow-Powerbank vorübergehend nur 76,49 Euro.