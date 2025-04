22 Preisänderungen täglich: Bundeskartellamt rät zu Tank-Apps

Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K) des Bundeskartellamts hat ihren aktuellen Quartalsbericht veröffentlicht. Darin werden die Entwicklungen der Kraftstoffpreise im ersten Quartal 2025 analysiert. Während die Preise für Benzin und Diesel im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken seien, hätten die Preisänderungen an den Tankstellen erneut zugenommen.

22 Preisänderungen täglich

Laut Bericht des Bundeskartellamts folgten die Kraftstoffpreise im ersten Quartal 2025 weitgehend den Entwicklungen des Rohölpreises. Trotz gestiegener CO2-Emissionskosten seien die Preise für Benzin um rund 3 Cent und für Diesel um etwa 6 Cent pro Liter gesunken.

PDF: Bericht der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe

Besonders auffällig sei jedoch die hohe Dynamik der Preisänderungen an den Tankstellen. Im Durchschnitt passten die Tankstellen ihre Preise rund 22-mal pro Tag an. In Ballungsräumen könne die Zahl noch deutlich höher liegen. Dies erschwere es den Verbrauchern, günstige Tankzeitpunkte gezielt auszunutzen.

Ein weiteres Problem sei die intransparente Preisgestaltung an Autobahntankstellen. Diese ändern ihre Preise seltener als städtische Tankstellen, jedoch sei das generelle Preisniveau deutlich höher. Gleichzeitig zeige eine stichprobenartige Untersuchung, dass Tankstellen mit selteneren Preisänderungen häufiger im mittelständischen Bereich oder unter freien Tankstellen zu finden seien.

Unterstützung durch Tank-Apps

Die MTS-K stellt ihre Preisdaten verschiedenen Apps zur Verfügung, die den Verbrauchern eine Hilfe bei der Preisfindung bieten sollen. Apps könnten damit helfen, den optimalen Tankzeitpunkt besser abzupassen. Besonders abends seien die Preise in der Regel günstiger als morgens, was sich in den Auswertungen als Faustregel bestätigt habe.

Nutzer sollten allerdings darauf achten, wie häufig die jeweiligen Apps die Preisdaten aktualisieren. Zudem könnten Tankstellen mit selteneren Preisänderungen eine kostengünstige Alternative darstellen. Es lohne sich daher, neue und weniger bekannte Marken in die Suche einzubeziehen: