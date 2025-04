iOS 18.5 startet in die Betaphase: Das sind die sichtbaren Neuerungen

Apple hat den Mittwochabend für die Ausgabe der ersten Beta-Version von iOS 18.5 genutzt und die Testversion in einem ersten Schritt für registrierte Entwickler zum Download freigegeben. Apple läutet die neue Betaphase damit nur wenige Tage nach dem Update auf iOS 18.4 am Montag ein, hält sich mit sichtbaren Neuerungen aber betont zurück.

Die erste Testversion von iOS 18.5 enthält nur wenige neue Funktionen. Dies dürfte vor allem dem Umstand geschuldet sein, dass sich Apples Ingenieure bereits auf iOS 19 fokussieren. Das nächste iPhone-Betriebssystem soll bereits zur WWDC-Entwicklerkonferenz 2025 rund zwei Monaten vorgestellt werden.

Verbesserungen in der Mail-App

Mit iOS 18.5 soll die Mail-App einige Anpassungen erhalten. Nutzer können künftig über das Drei-Punkte-Menü in der rechten oberen Ecke der Mail-App die Anzeige von Kontaktfotos direkt ein- und ausschalten. Damit reagiert Apple möglicherweise auf Nutzerfeedback, das eine einfachere Bedienung der Mail-App wünschte.

AppleCare-Informationen im Fokus

Eine weitere Neuerung betrifft den AppleCare-Bereich in den Einstellungen. Wenn Nutzer den Menüpunkt „Allgemein“ öffnen und dort auf „AppleCare & Garantie“ tippen, erscheint künftig ein Banner mit dem AppleCare-Logo und einem Link zu weiteren Informationen über die AppleCare-Abdeckung. Vorher war kein entsprechendes Banner vorhanden.

Zusätzlich soll im eigenen Apple-Konto unter den Geräteinformationen eine neue AppleCare-Option eingebunden sein, über die Nutzer ihre AppleCare-Abdeckung einsehen und gegebenenfalls ihren Plan verwalten können.

Nur minimale Änderungen

Neben den genannten Funktionen bringt iOS 18.5 mehrere kleinere Anpassungen mit. So verfügt die Funktion „Auf Rückseite tippen“ wieder über die Option Banner anzuzeigen. In der Fotos-App bietet der Ordner „Zuletzt gelöscht“ die neue Taste „Alle wiederherstellen“ an. In Großbritannien soll die Beta zudem die Funktion zur Satellitenkommunikation aktivieren.

Üblicherweise veröffentlicht Apple das fünfte Punkt-Update seines iPhone-Betriebssystems im Mai.