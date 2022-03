2021 kamen 7 der 10 meistverkauften Smartphones von Apple

Kommen wir nochmal auf die eingangs erwähnten aktuell acht von Apple angebotenen iPhone-Modelle zu sprechen. Das iPhone SE wurde eben erst aktualisiert, aber auch davor war das iPhone 11 schon das älteste noch von Apple angebotene Smartphone-Modell. In der günstigsten Version ist das im Jahr 2019 vorgestellte Gerät derzeit für 579 Euro erhältlich. Alternativ bietet Apple neben den vier aktuellen iPhone-13-Modellen auch noch das iPhone 12 in der Standardversion sowie als iPhone 12 mini zu Preisen ab 679 Euro im Monat an.

Falls ihr euch über die in der Grafik oben ersichtlichen und auf den ersten Blick extrem niedrigen Prozentzahlen der einzelnen Geräte am Weltmarkt wundert hilft die Info, dass der Smartphone-Markt extrem fragmentiert ist und man im Jahr 2021 weltweit mehr als 4.200 verschiedene Modelle kaufen konnte.

Als meistverkauftes Smartphone im vergangenen Jahr listet Counterpoint das iPhone 12, gefolgt vom iPhone 12 Pro Max. Das iPhone 13 kommt erst auf dem dritten Platz, was aber auch damit zu tun haben dürfte, dass die Statistik das gesamte Jahr 2021 berücksichtigt und das iPhone 13 erst seit September erhältlich ist – vor diesem Hintergrund ist der dritte Rang eigentlich eine sehr gute Platzierung. Nach seiner Veröffentlichung war das iPhone 13 das im vierten Quartal der vergangenen Jahres bestverkaufte Smartphone überhaupt. Auch zeichnen die ersten drei Geräte in der Liste für satte 41 Prozent von Apples gesamten iPhone-Verkäufen im besagten Zeitraum verantwortlich.

