Vorab gefilmt: Die neuen iPhone-13-Modelle in Grün

Die Product-Red-Produkte einmal ausgenommen, ist es in diesem Jahr zum zweiten Mal der Fall, dass Apple beim Verkaufsstart der neuen iPhone-Modelle eine Gehäusefarbe zurückhält, um diese dann ein halbes Jahr später wohl nicht zuletzt mit der Absicht, die Verkäufe anzukurbeln, zur Produktlinie hinzufügt. Die neuen iPhone-Modelle in Grün können von morgen an bestellt werden und sind ab 18. März dann offiziell erhältlich.

Insert

You are going to send email to