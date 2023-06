Kulturpass-App: 750.000 Berechtigte, 170.000 Registrierungen

Angelegt als Experiment, soll die Kulturpass-App nach einem erfolgreichen Debüt in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Nach einer Woche am Markt liegt nun die erste Zwischenbilanz vor.

Neben Tonträgern, Büchern, Kinobesuchen und Konzert-Tickets lassen sich über die App auch Anbieter von Workshops, Instrumenten und zahlreiche weitere Kulturangebote ausmachen und in Anspruch nehmen. Die Aktion soll lokale Kulturangebote nach mehreren Jahren der Corona-Einschränkungen unterstützen – entsprechend wurden große Verkaufsplattformen und Online-Versandhändler von Beginn an von der Teilnahme ausgenommen.

Seit dem 14. Juni lässt sich die so genannte Kulturpass-App aus dem App Store laden. Das staatliche Angebot versorgt Jugendliche die in diesem Jahr 18 geworden sind (oder noch werden) mit einem Kultur-Guthaben in Höhe von 200 Euro, die nach Belieben in die unterschiedlichsten Kulturangebote investiert werden können.

