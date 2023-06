Google Chrome: iOS-Version erhält mehrere neue Funktionen

In den kommenden Monaten will Google zudem den direkten Zugriff auf die grafische Suche Google Lens freigeben, der bislang nur nach einem langen Druck auf Online-Grafiken angeboten wurde. Geplant ist, hier auch direkt die Kamera ansprechen zu können beziehungsweise Google Lens auf vorhandene Bilder des eigenen Foto-Archives loszulassen.

Auch der Google Calendar ist nun so in die Chrome-App integriert, dass die Erstellung neuer Events im Browser durchgeführt werden kann. Auch hier setzt Google auf ein Pop-Up, das eingeblendet wird sobald Termine oder Daten im Web erkannt und, wie ein Link, mittels Berührung aktiviert werden.

So verfügt Chrome nun etwa über eine Pop-Up-Darstellung für Adressen. Diese kann ausgewählte Anschriften direkt in Google Maps anzeigen, ohne dass der Browser für den Kartencheck verlassen werden muss.

Bei der iPhone-Version des von Google angebotenen Chrome-Browsers spielt bekanntlich das Drumherum die größte Rolle. Während sich Apples WebKit-Engine (also das Herz des Safari-Browsers) um die eigentliche Webseiten-Darstellung kümmert, stellt Chrome für iOS einen Rahmen mit zahlreichen Zusatzfunktionen und einer tiefen Integration in Googles Ökosystem.

