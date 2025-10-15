2 Euro monatlich: Kleinanzeigen startet werbefreie Abo-Option

Kleinanzeigen testet derzeit mit „Kleinanzeigen Pur“ ein neues Abo-Modell, das die Plattform ohne externe Werbung nutzbar macht. Für 1,99 Euro monatlich erhalten Nutzer Zugriff auf eine Version des Dienstes, in der weder Banner noch Videoanzeigen von Drittanbietern angezeigt werden. Auch das Tracking durch externe Werbenetzwerke entfällt. Die übrigen Funktionen der Plattform bleiben unverändert erhalten.

Das neue Angebot befindet sich in einer offenen Beta-Phase und wird schrittweise für weitere Nutzer freigeschaltet. Es richtet sich an Personen, die Wert auf eine datensparsame Nutzung legen oder sich durch externe Anzeigen gestört fühlen. Inhalte wie hervorgehobene Top-Anzeigen oder interne Werbeplatzierungen bleiben allerdings auch im Pur-Abo sichtbar. Die Buchung ist ausschließlich über den Webbrowser möglich. Die Nutzung des Abos funktioniert anschließend auch in der App, allerdings erst ab Version 100.56.0.

Datenschutz und Gerätekompatibilität

Mit dem Verzicht auf externe Werbung setzt Kleinanzeigen beim Abo-Modell auf einen zurückhaltenderen Umgang mit Nutzerdaten. Es kommen keine Tracking-Cookies mehr zum Einsatz und es werden keine Informationen an Drittanbieter zu Werbezwecken weitergegeben.

Das Abo gilt plattformübergreifend und kann auf allen Geräten genutzt werden, auf denen Nutzer mit ihrem Konto angemeldet sind. Auf älteren Geräten ohne aktuelle App-Unterstützung bleibt nur die Nutzung über den Browser. Gekündigt werden kann das Abonnement jederzeit zum Monatsende. Nach Ablauf des bezahlten Zeitraums kehren Nutzer automatisch zur werbefinanzierten Version zurück.

2021 von eBay abgekauft

Der Start von Kleinanzeigen Pur ist Teil einer umfassenderen Neuausrichtung der Plattform, die mit dem Verkauf von eBay Kleinanzeigen an den norwegischen Konzern Adevinta begann. Bereits 2021 wurde die Übernahme eingeleitet, die auch andere Portale wie mobile.de umfasste. In der Folge wurde der Markenname eBay Kleinanzeigen aufgegeben. Seit Mai 2023 tritt die Plattform offiziell als „Kleinanzeigen“ auf und verwendet die Domain kleinanzeigen.de.