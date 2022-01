Apple Fitness+: Themenkollektionen wollen Einsteiger animieren

Die neuen Collections decken in Apple Fitness+ unterschiedlichste Bereiche ab. So will das 14-Tage-Programm „Erholsame Nachtruhe“ beispielsweise das persönliche Wohlbefinden stärken und „Meistere deinen ersten 5K-Lauf“ untrainierte Läufer auf dem Weg zu ihrer ersten 5-Kilometer-Strecke begleiten. Ebenfalls neu zum Start der neuen Rubrik gibt es eine „Core-Challenge“ für 30 Tage Muskelaufbau-Training, Basiskurse für Yoga und Pilates sowie Rückenübungen.

Insert

You are going to send email to