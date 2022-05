Immer attraktiver: Here Maps mit neuen Navi-Funktion

Empfehlenswert ist in jedem Fall, die Anwendung vor dem Einsatz einmal an den persönlichen Geschmack anzupassen. Öffnet dafür die Einstellungen und geht die gebotenen Konfigurationsmöglichkeiten der Reihe nach durch.

Zwei kleine Funktionsneuerungen, die euch vielleicht mal wieder Lust machen die kostenfrei erhältliche Navi-Applikation auszuprobieren. Fährt man erst mal wieder eine Weile mit Here, entdeckt man relativ schnell weitere gute Funktionen wie etwa die CarPlay-Anzeige von zulässigen Höchstgeschwindigkeiten oder die erst kürzlich eingeführte Spritpreis-Anzeige, die nicht nur über die Tankstellen in der Umgebung sondern auch über die dort veranschlagten Spritpreise informiert. Here berücksichtigt dabei den von euch in den Einstellungen hinterlegten Kraftstofftyp.

Insert

You are going to send email to