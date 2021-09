Paketverfolgungs-App „Lieferungen“: Puffer-Server soll DHL-Probleme lösen

Die Lieferungen-App zählt zu den ältesten und beliebtesten Anwendungen für iOS-Geräte und den Mac in diesem Bereich. Vor einem Jahr haben die Entwickler ihr Vertriebsmodell vom Festpreis auf regelmäßige, aber mit 5,49 Euro im Jahr verträgliche Abo-Gebühren umgestellt. Bestandskunden können die Anwendung allerdings auch weiterhin in vollem Umfang nutzen.

Die neue Version der Lieferungen-App bringt darüber hinaus einen ganzen Stapel an Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Zudem merken die Entwickler an, dass sie mit der Überarbeitung der App auch die Grundlage für kommende einfache Funktionserweiterungen geschaffen haben.

Nutzer, die sich angesichts der auf den Junecloud-Servern zwischengespeicherten Daten sorgen um ihre Privatsphäre machen, wollen die Entwickler beruhigen. Zwar müsse man von der alten Praxis, keine Sendungsdaten der Nutzer auf den eigenen Servern zu speichern Abstand nehmen, sei jedoch bemüht, die Daten des Nutzers weiterhin bestmöglich zu schützen. So würden die Anfragen ausschließlich über sichere Verbindungen geschickt und auch der Artikelname dabei nicht angegeben. Die Kennung und IP-Adresse des anfragenden Geräts werde zudem getrennt von den Tracking-Nummern gespeichert und beides sei nicht miteinander in Verbindung zu bringen. Dies alles gilt natürlich nur, wenn man den optional angebotenen Synchronisierungsdienst nicht nutzt. Für dessen Funktion ist eine Verknüpfung von Paket- und Kontoinformationen zwingend erforderlich.

Aus diesem Grund schaltet Junecloud nun einen eigenen Server dazwischen, der die zwischengespeicherten Ergebnisse einer Abfrage dann an alle Geräte des Nutzers ausliefert, ohne dass diese jeweils für sich DHL kontaktieren müssen. In der Folge sollten Fehler bei der Abfrage der Vergangenheit angehören, doch weisen die Entwickler darauf hin, dass sie nach der Freigabe der neuen App-Version möglicherweise noch gezielte Optimierungen vornehmen müssen, und somit vorübergehend noch vereinzelt Fehler auftreten können.

Insert

You are going to send email to