1&1 Drillisch auf dem Weg zum 4. Netzbetreiber in Deutschland

1&1 Drillisch wird in absehbarer Zeit neben Telekom, Vodafone und O2 der vierte Mobilfunknetzbetreiber in Deutschland sein. Im ersten Schritt soll ein Roaming-Abkommen mit der O2-Mutter Telefónica die Grundversorgung sichern, begleitend dazu wird das Unternehmen sein eigenes 5G-Netz an den Start bringen.

Nach wohl längeren Verhandlungen hat sich 1&1 Drillisch dazu entschieden, ein neues, zu Monatsbeginn vorgelegtes verbessertes Angebot von Telefónica Deutschland für nationales Roaming anzunehmen. Die beiden Unternehmen müssen nun darauf basierend einen Vertrag ausarbeiten, in dem die Details der Kooperation und auch die Migration der Bestandskunden geregelt wird.

Ziel ist es, dass 1&1 Drillisch künftig als eigener Netzbetreiber in Deutschland aktiv ist. Das Unternehmen wird dabei in den Bereichen 2G, 3G und 4G zwar weiter auf die Netzabdeckung von Telefónica setzen, diese Leistungen aber durch ein eigenes 5G-Netz erweitern.

Mit der Annahme des verbesserten National Roaming-Angebots von Telefónica wird eine wesentliche Voraussetzung für den Start unseres 5G-Mobilfunknetzes geschaffen. Durch die Mitnutzung des Telefónica-Netzes werden unsere Kunden schon während der Aufbauphase unseres 5G-Netzes eine flächendeckende Mobilfunkversorgung erhalten.

Ein konkreter Zeitplan für die Umstellung liegt allerdings noch nicht vor. Wir rechnen damit, dass 1&1 Drillisch bis zum Sommer weiterführende Details veröffentlicht.

Für seine Mobilfunktarife setzt 1&1 seither schon auf eine Kooperation mit Telefónica. Ohne eigenes Netz muss der Anbieter bislang jedoch alle Frequenzen inklusive 5G im O2-Netz zukaufen.