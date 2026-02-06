Soundcore: Schlafohrhörer A30 und KI-Diktiergerät zum Bestpreis

Die Anker-Tochter Soundcore bietet aktuell sowohl die Schlafohrhörer Soundcore Sleep A30 als auch das KI-Diktiergerät Soundcore Work zum bisherigen Bestpreis an.

Die Schlafohrhörer sind momentan rund 100 Euro günstiger für 154,62 Euro anstelle von 249,99 Euro zu haben. Für den Sprachrekorder bezahlt man vorübergehend 109,99 Euro statt 159,99 Euro. Wir haben beide Produkte bei ihrer Markteinführung ausführlich vorgestellt:

Schlafohrhörer, die nicht stören

Die Schlafohrhörer Soundcore Sleep A30 kombinieren die Funktion klassischer Bluetooth-Kopfhörer mit der Möglichkeit, sie komplett lokal und ohne Drahtlosfunktion zu nutzen. Letzteres wird im Bett von vielen Menschen bevorzugt. Die Ohrhörer sind dabei aber dennoch in der Lage, entspannende Klangbilder abzuspielen und Umgebungsgeräusche einzudämmen.

Dank ihrer besonderen Form sind sie zudem deutlich besser für den Einsatz im Bett geeignet als gewöhnliche Ohrhörer wie die AirPods. Die Sleep A30 sitzen sicher und bequem und sind zudem so konzipiert, dass sie nicht nach außen über das Ohr überstehen. Dementsprechend kann man die Hörer auch als Seitenschläfer störungsfrei benutzen.

Diktiergerät mit App und KI-Option

Das Diktiergerät Soundcore Work richtet sich in erster Linie an Nutzer, die Besprechungen protokollieren und zusammenfassen müssen. Zunächst handelt es sich hierbei um einen sehr kompakten Audiorekorder.

Die Stärke des Geräts liegt jedoch darin, dass man hier am Ende nicht nur einen MP3-Mitschnitt erhält, sondern diesen mit der zugehörigen App umfassend auswerten kann. Das Programm erstellt erstaunlich gute Zusammenfassungen und Protokolle in Textform und kann dabei auch zwischen den Aussagen der verschiedenen Teilnehmer unterscheiden. Die Audiodateien werden lokal gespeichert und lediglich bei Transkriptionsanfragen online verarbeitet.

Im Kaufpreis ist ein halbjähriges Probeabo für die ansonsten 17,99 Euro teure Premiumversion der Software enthalten. Das Gerät lässt sich auch ohne diese benutzen, das maximale Transkriptionsvolumen ist dann aber auf fünf Stunden pro Monat begrenzt.