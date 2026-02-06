Speziell aber gut
Soundcore: Schlafohrhörer A30 und KI-Diktiergerät zum Bestpreis
Die Anker-Tochter Soundcore bietet aktuell sowohl die Schlafohrhörer Soundcore Sleep A30 als auch das KI-Diktiergerät Soundcore Work zum bisherigen Bestpreis an.
Die Schlafohrhörer sind momentan rund 100 Euro günstiger für 154,62 Euro anstelle von 249,99 Euro zu haben. Für den Sprachrekorder bezahlt man vorübergehend 109,99 Euro statt 159,99 Euro. Wir haben beide Produkte bei ihrer Markteinführung ausführlich vorgestellt:
- Soundcore Sleep A30: Das können die Schlafohrhörer von Anker
- Soundcore Work: Diktiergerät mit iPhone-App und KI-Anbindung
Schlafohrhörer, die nicht stören
Die Schlafohrhörer Soundcore Sleep A30 kombinieren die Funktion klassischer Bluetooth-Kopfhörer mit der Möglichkeit, sie komplett lokal und ohne Drahtlosfunktion zu nutzen. Letzteres wird im Bett von vielen Menschen bevorzugt. Die Ohrhörer sind dabei aber dennoch in der Lage, entspannende Klangbilder abzuspielen und Umgebungsgeräusche einzudämmen.
Dank ihrer besonderen Form sind sie zudem deutlich besser für den Einsatz im Bett geeignet als gewöhnliche Ohrhörer wie die AirPods. Die Sleep A30 sitzen sicher und bequem und sind zudem so konzipiert, dass sie nicht nach außen über das Ohr überstehen. Dementsprechend kann man die Hörer auch als Seitenschläfer störungsfrei benutzen.
Diktiergerät mit App und KI-Option
Das Diktiergerät Soundcore Work richtet sich in erster Linie an Nutzer, die Besprechungen protokollieren und zusammenfassen müssen. Zunächst handelt es sich hierbei um einen sehr kompakten Audiorekorder.
Die Stärke des Geräts liegt jedoch darin, dass man hier am Ende nicht nur einen MP3-Mitschnitt erhält, sondern diesen mit der zugehörigen App umfassend auswerten kann. Das Programm erstellt erstaunlich gute Zusammenfassungen und Protokolle in Textform und kann dabei auch zwischen den Aussagen der verschiedenen Teilnehmer unterscheiden. Die Audiodateien werden lokal gespeichert und lediglich bei Transkriptionsanfragen online verarbeitet.
Im Kaufpreis ist ein halbjähriges Probeabo für die ansonsten 17,99 Euro teure Premiumversion der Software enthalten. Das Gerät lässt sich auch ohne diese benutzen, das maximale Transkriptionsvolumen ist dann aber auf fünf Stunden pro Monat begrenzt.
Jemand Erfahrungen damit? Mich interessieren tatsächlich beide Produkte. Meine Frau nutzt immer Ohrstöpsel, da ich schnarche. Könnte man damit ja abschaffen.
Und im büro für Besprechungen das Diktirgerät. Mich nervt es, das am Ende nicht als Textdatei zu haben, wo ich schnell was nachlesen könnte
Was ist das Problem mit Ohrenstöpsel? Und Für’s diktieren: iPhone mit anschließendem whisper transcribe. Kostenfrei und einfach
Ist das eine App?
Die Ohrstöpsel können nur einmalig verwendet werden, fliegen überall rum und tun weh sagt sie
Es gibt ja waschbare aus Silikon, solche nutzen wir seit Jahren. So nach ca 2j tauschen wir die fix aus und gut ist. Kosten 25€
Ich hab die Kopfhörer jetzt seit kurz vor Weihnachten und ich bin sehr zufrieden damit. Ich schlafe grundsätzlich auf der Seite und muss sagen, ich spüre sie fast gar nicht. Sie dichten nicht zu 100 % ab, aber ich höre das schnarchen meiner Frau tatsächlich nicht mehr. Die Einstellungsmöglichkeiten sind recht umfangreich. Einzig die Tatsache, dass sie bei aktiver Geräuschunterdrückung nicht bis morgens durchhalten, wenn ich mal ausschlafen kann, stört mich. Man kann einstellen, was passiert, wenn man eingeschlafen ist. Ich lasse sie die Bluetooth Wiedergabe beenden und in den lokalen Modus umschalten. So hält der Akku sicher durch.
Danke!:)
Frauen können doch gar nicht schnarchen
Hahaha. Leider doch.
Hinweis für die Bürosituation und falls Du nicht selbständig bist:
Klär vorher ab, ob die die Transkription auf fremden Servern überhaupt durchführen darfst.
Ansonsten funktioniert das aber wirklich gut.
nutze whisper in der gratisvariante, die für mich den vorteil bringt, das transkript lokal am iphone zu erstellen
100€ weniger und ich teste sie