UGREEN Autoladegerät bedient Fahrer und Passagiere

Wenn ihr mehr Flexibilität in Sachen Autoladegerät sucht, könnte der 130 Watt GaN-Verteiler von UGREEN etwas für euch sein. Momentan hat der Hersteller den Preis für das seit kurzem auch hierzulande erhältliche Gerät sogar gesenkt und bietet es in Verbindung mit einem Rabattcoupon über 40 Prozent für 29,99 Euro an. Setzt dafür einfach den Haken auf der Produktseite.

Das Ladegerät setzt auf die auch von Desktop-Adaptern bekannte GaN-Technologie, mit der sich die Baugröße von Ladegeräten deutlich verringern lässt. Der kompakte Würfel mit drei Ladeanschlüssen ist an einem Verlängerungskabel befestigt und lässt sich somit in bis zu einem Meter Abstand von der Autosteckdose platzieren.

Dieses Konzept ermöglicht es, dass sich komfortabel sowohl Passagiere auf den Frontsitzen als auch auf der Rückbank mit Ladestrom versorgen lassen oder man in größeren Fahrzeugen wie Campern oder Minivans über mehr Flexibilität verfügt. Um eine optimale Befestigung zu gewährleisten, findet sich auf der Rückseite des Ladegeräts eine Klemme.

Anschlüsse für Fahrer und Rückbank

Der Ladewürfel selbst ist mit zwei USB-C-Anschlüssen und einer Buchse für USB-A ausgestattet. Zusätzlich steht auch direkt am Stecker für die Autosteckdose noch ein USB-C-Ladeanschluss bereit. Am Stecker angeschlossene USB-C-Geräte können mit maximal 30 Watt und Geräte am Ladewürfel mit bis zu 100 Watt geladen werden. Aus der folgenden Tabelle lässt sich entnehmen, wie der Ladestrom beim Anschluss von mehreren Geräten gleichzeitig verteilt wird.

Wenn man den Auto-Ladeverteiler von UGREEN einmal ordentlich installiert und das Kabel vielleicht auch ein wenig versteckt, darf man sich hier über einen deutlichen Komfortgewinn freuen. Beachtet jedoch den Hinweis des Herstellers, dass die verfügbare Maximalleistung davon abhängt, wie gut die Autosteckdose abgesichert ist. Wenn man gerate mit hoher Leistung nutzen möchte oder die Gesamtleistung des Autoladegeräts die 130 Watt erreichen soll, muss der Anschluss mit mindestens 15 Ampere abgesichert sein.