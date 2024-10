Apple Intelligence: Apple kündigt Europa-Start für April an

Mit seinen heute ausgerollten Softwareupdates erweitert Apple seine Endgeräte erstmals um die KI-Funktionen von Apple Intelligence. Allerdings werden diese vorerst ausschließlich in englischer Sprache nutzbar sein.

Schon jetzt lassen sich die unter dem Namen „Apple Intelligence“ zusammengefassten Features von Nutzern in den USA und in weiteren ausgewählten Ländern einsetzen, vorausgesetzt, die Spracheinstellungen des Geräts stehen auf „Englisch (USA)“. Die neuen KI-Funktionen sind Teil der Updates auf iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 – können innerhalb Europas jedoch noch nicht genutzt werden.

Ab April 2025 auch in Europa

Für die Bereitstellung der neuen KI-Funktionen in Europa gibt es nun wenigstens einen groben Termin. Wie Apple heute angekündigt hat, wird Apple Intelligence ab April 2025 auch innerhalb der europäischen Union zur Verfügung stehen.

Im Laufe des nächsten Jahres plant Apple eine schrittweise Einführung der Funktionen in weiteren Sprachen und Regionen. Ab Dezember sollen Nutzer in Australien, Großbritannien, Irland, Kanada, Neuseeland und Südafrika auf ein lokalisiertes Englisch zugreifen können. Für die EU wird ein Softwareupdate im April 2025 erwartet, das Apple Intelligence erstmals für iPhone- und iPad-Nutzer in der Region zugänglich machen soll. Auch eine Unterstützung für Deutsch, Französisch, Chinesisch und andere Sprachen ist für das kommende Jahr angekündigt.

Zum Funktionsumfang von Apple Intelligence gehören unter anderem Schreib- und Gestaltungswerkzeuge, ein weiterentwickeltes Sprachassistenzsystem und eine ChatGPT-Integration. Siri soll dabei insbesondere im Bereich des Sprachverständnisses präziser und nutzerfreundlicher agieren.

Grundsätzlich ist Apple Intelligence auf einer Vielzahl von Geräten verfügbar. Dazu zählen das iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max sowie die iPhone-Modelle 15 Pro und 15 Pro Max. Auch iPads, die mit einem A17 Pro oder einem neueren M-Chip ausgestattet sind, sowie Macs mit einem M1 oder modernerem Prozessor unterstützen diese Funktionen.