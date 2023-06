Kaufland: Apple Guthaben vergünstigt den Einkauf

Im aktuellen Fall ist die Kaufland-Aktion auf höchstens zwei Apple-Guthabenkarten gedeckelt und kann so einen maximalen Einkaufsrabatt in Höhe von 30 Euro abwerfen.

An der Aktion mit den Apple-Guthabenkarten interessierte Kunden müssen also bereits Teil des Kundenbindungsprogramms sein oder sich für dieses registrieren, da ansonsten nicht von der Preisaktion profitiert werden kann.

Allerdings gibt es einen Haken: Der Abzug wird über einen so genannten Kaufland Card Coupon realisiert. Im Gegensatz zu früheren Aktionen können so nicht mehr alle Kunden von den Spezialangeboten profitieren. Stattdessen setzt Kaufland das Vorhandensein, der so genannten Kaufland Card voraus. Entweder als klassische Kunststoff-Karte oder als gleichnamige iPhone-Applikation.

