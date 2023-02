Eine Zukunft aus Steckdosen-Würfeln: Neues Ladeformat vieler Anbieter

Ha! Gestern haben wir noch über die neuen USB-C-Netzteile von Anker und deren unterschiedlich kraftvolle Leistungsabgabe per Power Delivery berichtet, heute erreicht uns der Hinweis auf einen Steckdosen-Würfel der nicht nur einen USB-C-Port mit Power Delivery integriert, sondern über diesen auch 20 Watt Ladeleistung anbietet.

Da es dazu auch noch direkt zwei USB-A-Ports, eine Schutzkontakt-Steckdose und einen Zweifach-Verteiler für Eurostecker gibt, die Anker gemeinsam dennoch preislich unterbieten, reichen wir den Würfel direkt mal an euch durch.

Der weiße Steckdosen-Würfel kostet sowohl in der Ausführung mit Kabel als auch in der Variante zum direkten Einstecken in die Wandsteckdose gerade mal 19 Euro.

Ugreen-Ladewürfel mit 65 Watt

Genau die Kategorie die der Würfel hier als No-Name-Kandidat ganz solide zu besetzen scheint, wird von Zubehör-Anbietern wie Ugreen und Co. ja gerade in Angriff genommen, für iPhone-Nutzer hier aber offenbar mit einem ordentlichen Aufpreis vermarktet.

Ihr Erinnert euch an den im Dezember vorgestellten Tisch-Ladewürfel mit vier USB- und drei Schuko-Buchsen? Ugreen liefert mit 65 Watt zwar schon ein wenig mehr an Leistung, hält mit einem Listenpreis von 80 Euro aber auch ordentlich die Hand auf.

Anker 525 bislang nur in den USA

Auch Anker bewegt sich mit Produkten wie der 525 Charging Station in die neue Kategorie, bietet die Kombination aus Mehrfachsteckdose und Ladegerät bislang jedoch noch nicht auf dem deutschen Markt an, sondern lediglich in den Vereinigten Staaten. Anker verbaut in seiner 525 Charging Station drei Steckdosen, zwei USB-A und zwei USB-C-Ports. Letztgenannte liefern zusammen 67 Watt per Power-Delivery-Protokoll.

Schon schräg, aber wir scheinen einer Zukunft aus Steckdosen-Würfeln entgegenzusteuern.