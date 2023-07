Zum Wochenstart: 4 neue iPhone-Videos von Apple

Wer sich für die Details im Zusammenhang mit der Erstellung des neuesten Werbe-Kurzfilms von Apple interessiert, kann sich die unten zusätzlich eingebetteten, knapp vier Minuten langen Erläuterungen mit dem Titel „The making of Huracán Ramírez vs. La Piñata Enchilada“ einverleiben. Hier gehen die Macher des Films ausführlich auf die Umsetzung mithilfe der iPhone-Kamera ein.

Die neuen iPhone-Werbespots nehmen auf die Unfallerkennung beim iPhone 14 Pro und die besonders lange Akku-Laufzeit des iPhone 14 Plus Bezug. Dabei verleitet der Akku-Spot mit dem Titel „Battery for Miles“ zu einem Schmunzeln, während das Video mit dem Titel „Crash Test“ den Eindruck vermittelt, als sei ein Unfall mit dem iPhone 14 Pro und seiner integrierten Notruffunktion an Bord nur halb so schlimm.

Apple USA hat seinen YouTube-Kanal übers Wochenende mit gleich mehreren neuen Videos befüllt. Allem voran gibt es zwei neue Werbespots für die aktuelle iPhone-Generation zu sehen. Zudem wurde die Videoreihe „Shot on iPhone“ um den den mexikanischen Kurzfilm „Huracán Ramírez vs. La Piñata Enchilada“ erweitert.

