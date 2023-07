Guthaben für Apple, Spotify, Netflix und waipu.tv mit Rabatt

Damit verbunden die Erinnerung, dass man sich bei Payback nicht zwingend für die in deren Prämienshop angebotenen Produkte entscheiden muss, sondern über der Funktion „ Bargeld einlösen “ auch die Möglichkeit zur Auszahlung per Überweisung gegeben ist.

Die aktuelle Apple-Aktion bei REWE läuft von heute bis zum 16. Juli 2023 und lässt sich sowohl in den Filialen als auch online auf der REWE-Kartenwelt-Webseite nutzen. Beim Kauf von Apple-Guthaben im Wert von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro bekommen Payback-Nutzer während des Aktionszeitraums 20fach Punkte gutgeschrieben, was einem Preisnachlass von 10 Prozent entspricht.

Insert

You are going to send email to