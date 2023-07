Omni-QLED-Serie: Amazon Fire TV mit HomeKit und AirPlay angeschaut

Im März angekündigt, bietet der Online-Händer Amazon die selbst entwickelten Smart-TVs der Omni-QLED-Serie nun auch in Deutschland an. Wir haben uns von einem der vier neuen Fernseher, die über moderne Leistungsdaten, eine HomeKit-Anbindung und eine native AirPlay-Konnektivität verfügen, berieseln lassen.

Omni-QLED-Serie: Mit 43, 50, 55 und 65 Zoll verfügbar

In zwei Minuten eingerichtet

Die neue Fire TV-Modelle der Omni-QLED-Serie sind Plug-and-Play-Geräte im besten Wortsinn. Nach dem Auspacken müssen diese mit gerade mal vier Schrauben auf ihre beiden Standfüße gesetzt werden und lassen sich anschließend über die offizielle Fire-TV-Applikation innerhalb von zwei Minuten einrichten.

Lediglich die HomeKit-Integration des Fernsehers, die dessen Einbindung in Automatisierungen, das Umschalten der Eingänge über das iPhone-Kontrollzentrum und überhaupt die schnelle Fernbedienung der Gerätes ermöglicht, verlangt zur Ersteinrichtung die Netzwerkverbindung mit einem Ethernet-Kabel.

Mit Fire TV App und HomeKit-Integration

Ist das Setup abgeschlossen funktioniert HomeKit auch im WLAN, zur Erstkonfiguration muss jedoch zwingend ein Netzwerk-Kabel aus der Technik-Schublade gefischt werden.

Was sich nach der Inbetriebnahme dann im Wohnzimmer breit macht, ist ein Fernseher, der über drei HDMI 2.0- und einen HDMI eARC 2.1-Anschluss verfügt, die bekannte Fire-TV-Oberfläche mitbringt, die sich per Fernbedienung und Sprachkommando steuern lässt und im Pflichtenheft ein Häkchen hinter fast alle wichtigen Anforderungen machen kann: 4K Ultra High Definition, HDR10, HLG, Dolby Vision IQ, etc. pp..

Gut angebunden: Unter anderem mit eARC 2.1 und drei HMDI-Ports

Live-TV, Streaming-Apps und Empfehlungen

Die Fire-TV-Oberfläche, dies sei vor allem Anwendern gesagt, die bislang noch keine Erfahrung mit dem Fernsehbetriebssystem des Online-Händlers gemacht haben, ist schnell zu überblicken und einfach navigierbar.

Neben den zahlreich verfügbaren Streaming-Anwendungen von Netflix, über Prime Video, bis hin zur ZDFmediathek integriert Amazon seit einiger Zeit auch das volle Programm der Öffentlich-Rechtlichen, die ohne zusätzliche Konfiguration angesteuert, aufgerufen und wiedergegeben werden können. Eine TV-Programm-Übersicht informiert dabei über das laufende Programm und die anstehenden Sendungen.

Die Startseite zeigt auch Empfehlungen an

Auf dem Startbildschirm stört lediglich eine Empfehlungsleiste, die mit der Zeit zwar übersehen werden kann, sich aber nicht komplett deaktivieren lässt und mitunter auch Produkte empfiehlt. Ein Minuspunkt im ansonsten durchaus gut abgestimmten Feature-Set des Fernsehers.

Bringt dieser doch zahlreiche kluge und durchweg gut funktionierende Features wie etwa die adaptive Helligkeit mit, die die Helligkeit des Fernsehbildes in Abhängigkeit vom Umgebungslicht regelt und so das manuelle Nachsteuern gänzlich überflüssig macht.

AirPlay lässt sich auf dem TV konfigurieren

Weder mussten wir auf dem 4K-Monitor den gefürchteten Soap-Opera-Effekt erleben, noch enttäuscht die erweiterte HDR-Funktion. Die Farbwiedergabe der Omni-Geräte ist stark, die Audioausgabe so bossig, dass wir die Sonos Beam bislang noch nicht eingesteckt haben. Im Gegensatz zum bislang genutzten Samsung-Modell bot der Omni noch keinen Anlass die Audioausgabe über eine zusätzliche Soundbar optimieren zu wollen.

„Ambient“ – Mit Alexa-Bilderrahmen

Wenn die Modelle der Fire TV-Omni-Serie gerade nichts zu tun haben, dann nimmt es die von Amazon angebotene „Ambient Funktion“ auf Wunsch mit dem Samsung Frame auf und ist ebenfalls in der Lage digitale Kunstwerke, wie ein Bilderrahmen (nach Belieben auch mit virtuellem Rahmen) darzustellen. Amazon bietet hier etliche Kunstsammlungen zur individuellen Auswahl an.

Ambient: Alexa-Bilderrahmen mit Widgets und Bewegungserkennung

Die Ambient-Funktion ist dabei nicht Daueraktiv, sondern wird, je nach Konfiguration, beim Betreten des Raums oder durch die manuelle Alexa-Aktivierung eingeschaltet. Hier informieren Alexa-Widgets dann über das Wetter, zeigen Kalender-Erinnerungen, gestatten den Zugriff auf verbundene Geräte (beispielsweise kompatible Überwachungskameras) und machen den Fernseher so zu einem brauchbaren Alexa-Gerät das auch dann einen Mehrwert bietet, wenn gerade keine Filme oder Serien laufen.

Funktionale Alexa-Integration

Die Alexa-Integration ist bei der Fire TV-Omni-Serie übrigens so gut auf die Hardware abgestimmt, wie bei fast keinem anderen Gerät im Amazon-Portfolio. Per Sprachbefehl lassen sich hier nicht nur einzelne Sender oder die Programmübersicht aktivieren, man kann auch auf YouTube suchen, spezifische Filme auswählen, die Wiedergabe steuern und die Lautstärke beeinflussen. Auch der Wechsel der Eingänge ist problemlos per Sprachkommando möglich, ohne die Befehle dafür im Details auswendig kenne zu müssen. Von der Couch aus lassen sich gewünschte Aktionen einfach spontan formulieren – Alexas Trefferrate liegt dann locker bei 95 Prozent. Unter anderem sidn etwa die folgenden Kommandos möglich:

Ambient „Alexa, öffne Ambient.”

„Alexa, Widgets ein-/ausblenden.“

„Alexa, ändere meinen Hintergrund.“

„Alexa, sag mir mehr über dieses Bild/Foto.“

„Alexa, wer hat das gemalt?“ Musik „Alexa, spiel das neue Album von Miley Cyrus.“

„Alexa, Bildschirm ein-/ausschalten.” Widgets „Alexa, welche Widgets kann ich hinzufügen?“

„Alexa, was steht in meinem Kalender?“

„Alexa, schreib eine Haftnotiz mit dem Text ‚Ich bin gleich da.“ Fernbedienung „Alexa, schalte den Fernseher an/aus.”

„Alexa, schalte [die Soundbar] an/aus.”

„Alexa, stelle einen Sleep Timer auf 2 Stunden.“

„Alexa, wechsle zu HDMI [1, 2, 3, 4].“

„Alexa, wechsle zu Antenne.“

„Alexa, wechsle zu Spielekonsole/PlayStation/Xbox.“

„Alexa, lauter/leiser.“

„Alexa, stumm/nicht stumm.“

„Alexa, Pause.”

„Alexa, fortsetzen.“

„Alexa, Stopp.”

„Alexa, vorspulen.”

„Alexa, 5 Minuten vorspulen.”

„Alexa, 30 Sekunden zurückspulen.”

„Alexa, von vorne.”

„Alexa, nächste Folge.“

„Alexa, scrolle nach unten/oben.”

„Alexa, wähle [1, 2, 3, etc.].”

„Alexa, zeig mir mehr.”

„Alexa, spiele Nummer [1, 2, 3, etc.].“

„Alexa, zurück / zurück zur Startseite.”

Ambient: Die Einstellungen des Alexa-Bilderrahmens

Beim neuen Amazon-Tablet, dem Fire Max 11, hat uns Amazons Startbildschirm gestört und die Möglichkeit, diesen vollständig personalisieren zu können, gefehlt. Bei den Fernsehern der Fire TV-Omni-Serie sind wir hingegen fast schon dankbar über das weitgehend voreingestellte Angebot der Startseite. Plex, Netflix und das ZDF sind hier genau so schnell installiert wie eingerichtet und lassen Zweifel daran aufkommen, wie sinnvoll die Investitionen in einen zusätzlichen Apple TV derzeit noch ist.

HomeKit: Input-Auswahl, An/Aus-Steuerung und Möglichkeiten zur Automation

Wir könnten hier jetzt noch die technischen Spezifikation herunterrasseln, sind in der Kategorie der 4K-Fernseher aber zu weit entfernt vom Fach, um diese auch qualifiziert einzusortieren.

Kaufentscheidungen für Fernseher werden hier eher vom Preis und vom Bauchgefühl beeinflusst als vom Vorhandensein einer „Full Array Local Dimming“-Funktion, die Kontraste durch punktuelle Helligkeitsbeeinflussungen nach schärfer herausarbeiten soll.

„Good, Better, Best“-Lineup

Was wir sagen können, ist folgendes: Amazon liefert mit den Omni-Geräten mehr Features und Funktionen als viele Mitbewerber zu ähnlichen Preisen offerieren. Dafür setzt der Online-Händler voraus, dass die Alexa-Integration und die Entertainment-Empfehlungen akzeptiert werden.

Wie bei den E-Readern der Kindle-Familie und den smarten Lautsprechern des Echo-Portfolios gibt es auch in der Fernseh-Kategorie Geräte die einen besseren Job als Amazons Omni-Geräte machen, doch mit diesen will der Online-Händler gar nicht konkurrieren. Amazon will mit dem „Good, Better, Best“-Lineup aus Fire TV-2-Serie, Fire TV-4-Serie und Fire TV-Omni-Serie eine bequeme Option für alle Anwender anbieten, die keinen Lust auf lange Marktvergleiche haben.

Die Öffentlich-Rechtlichen sind direkt ab Werk verfügbar

Amazon bietet mit dem Omni-Gerät einen Fernseher der sich am Prime-Kunden richtet, die die volle Integration der Flimmerkiste in Amazons Entertainment-Ökosystem zu schätzen wissen, keine zeitraubenden Vergleiche anstellen wollen und trotzdem das gute Gefühl haben möchten ein Premium-Gerät zum fairen Preis erworben zu haben. Ein Anspruch, dem die Modelle auch gerecht werden. Gerade mit Blick auf die Priese, die beim kleinen 43-Zoll-Gerät bei 599 Euro und beim riesigen 65-Zoll-Gerät bei 999 Euro liegen.

Darüber hinaus darf mit lang anhaltender Produktpflege gerechnet werden. Ist Amazon doch weniger am Verkauf der einzelnen Geräte gelegen, sondern vielmehr daran, dass diese so lang wie möglich für den Zugriff auf die Prime-Dienste des Unternehmens genutzt werden können.