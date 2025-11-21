iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 851 Artikel

SwitchBot Lock Ultra und Videoklingel

Zum Jahresbestpreis: Matter-Türschloss mit Gesichtserkennung
Artikel auf Mastodon teilen.
10 Kommentare 10

Zur Black-Friday-Woche senkt SwitchBot die Preise für zwei zentrale Produkte aus seinem Smart-Home-Sortiment. Sowohl das Matter-fähige Lock Ultra als auch die aktuelle WLAN-Videoklingel werden erstmals zu deutlich reduzierten Preisen angeboten.

Switchbot Lock Ultra Box 1Beide Geräte fügen sich gut in das SwitchBot-Ökosystem ein, lassen sich aber auch in bereits bestehende Setups integrieren.

Lock Ultra erstmals für 229 Euro

Wir nutzen das Lock Ultra seit Mai täglich und konnten seit der Veröffentlichung unseres ausführlichen Testberichts keine relevanten Schwächen feststellen. Das Schloss zählt zu den wenigen Modellen mit integrierter Gesichtserkennung und kombiniert diese Funktion mit Fingerabdrucksensor, PIN-Eingabe und der Möglichkeit, NFC-Karten zu verwenden. Die Installation gelingt mit Klebepad oder Schraubhalterung und ist mit gängigen Türzylindern kompatibel.

Grundeinstellungen Switchbot

Ein leiser Motor mit Akku ermöglicht die Steuerung per App, manuell über den Drehknopf oder automatisiert. Zur Black-Friday-Woche sinkt der Preis von 299 Euro erstmals auf 229 Euro.

Produkthinweis
SwitchBot WLAN Smart Lock Ultra mit Keypad Vision, 3D-Gesichts-/Fingerabdruckerkennung, Elektronisches Türschloss mit... 229,99 EUR 299,99 EUR

Auf ifun.de im Mai im Test

Wir haben das Schloss Anfang des Jahres ausprobiert. Unser Eindruck: Das Motorschloss arbeitet sehr leise und bietet mit dem „Keypad Vision“ mehrere Zugangsmöglichkeiten. Die Gesichtserkennung nutzt über dreißigtausend Infrarotpunkte, speichert die Daten lokal und reagiert innerhalb einer Sekunde.

In der SwitchBot-App lassen sich PINs, Fingerabdrücke und Gesichter flexibel verwalten, auch zeitlich begrenzte Zugänge sind möglich. Die Matter-Anbindung sorgt dafür, dass sich das Schloss in Systeme wie Apple Home einfügt und dort automatisiert werden kann.

Lock Ultra Apple Home

Die Kombination aus einfachem Einbau, geräuscharmem Betrieb und zuverlässig arbeitender Zugangserkennung macht das Lock Ultra zu einer praxistauglichen Lösung für Mehrpersonenhaushalte.

Videoklingel erstmals für 99 Euro

Die WLAN-Türklingel richtet sich an Nutzer, die ohne Cloud auskommen möchten und eine einfache Bedienung bevorzugen. Sie liefert Videobilder in 2K-Auflösung, erkennt per KI verschiedene Bewegungsarten und wird über einen Akku betrieben, der je nach Einsatz mehrere Monate durchhält.

Switchbot Tuerklingel

Zum System gehört ein 4,3-Zoll-Monitor, der unabhängig vom Smartphone als Gegensprechanlage genutzt werden kann. Die Klingel arbeitet zudem als Matter-Gateway und kann die Steuerung weiterer SwitchBot-Geräte übernehmen. Im Rahmen der Black-Friday-Woche fällt der Preis erstmals auf 99 Euro.

Produkthinweis
SwitchBot WLAN Türklingel mit Kamera, 2K Video Türklingel mit 4,3 Zoll Farbbildschirm, Smart Türklingel Kamera mit... 99,99 EUR 159,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
21. Nov. 2025 um 09:39 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    10 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ja, tolles Produkt!
    Aber läuft nur über eine chinesische Cloud. Nie im Leben würde ich dort meine Daten wie z.B. WLAN und schon gar nicht mein Gesichtsprofil ablegen!

    Antworten Melden

  • Eine, unter Umständen schwerwiegende, Einschränkung ist, dass der Schlüssel innen nicht „gegriffen“ wird. Hat man da dann zu viel Spiel zum Schlüssel passt der Punkt zum ziehen der Falle nach spätestens ein paar Schließvorgängen nicht mehr.
    Im Endeffekt kommt man dann ohne Schlüssel nicht mehr rein.
    Gibt es bei Simon42 im Forum nen langen thread zu.
    Aus dem Grund musste meins leider wieder zurück

    Antworten Melden

  • Klingelt die alte Klingelanlage im Haus noch, wenn man so eine Videotürklingel verwendet?

    Antworten Melden

  • Tolles Gerät – seit Release im Einsatz – komplett problemlos
    Sehr glücklich damit

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42851 Artikel in den vergangenen 6656 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven