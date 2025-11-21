SwitchBot Lock Ultra und Videoklingel
Zum Jahresbestpreis: Matter-Türschloss mit Gesichtserkennung
Zur Black-Friday-Woche senkt SwitchBot die Preise für zwei zentrale Produkte aus seinem Smart-Home-Sortiment. Sowohl das Matter-fähige Lock Ultra als auch die aktuelle WLAN-Videoklingel werden erstmals zu deutlich reduzierten Preisen angeboten.
Beide Geräte fügen sich gut in das SwitchBot-Ökosystem ein, lassen sich aber auch in bereits bestehende Setups integrieren.
Lock Ultra erstmals für 229 Euro
Wir nutzen das Lock Ultra seit Mai täglich und konnten seit der Veröffentlichung unseres ausführlichen Testberichts keine relevanten Schwächen feststellen. Das Schloss zählt zu den wenigen Modellen mit integrierter Gesichtserkennung und kombiniert diese Funktion mit Fingerabdrucksensor, PIN-Eingabe und der Möglichkeit, NFC-Karten zu verwenden. Die Installation gelingt mit Klebepad oder Schraubhalterung und ist mit gängigen Türzylindern kompatibel.
Ein leiser Motor mit Akku ermöglicht die Steuerung per App, manuell über den Drehknopf oder automatisiert. Zur Black-Friday-Woche sinkt der Preis von 299 Euro erstmals auf 229 Euro.
Auf ifun.de im Mai im Test
Wir haben das Schloss Anfang des Jahres ausprobiert. Unser Eindruck: Das Motorschloss arbeitet sehr leise und bietet mit dem „Keypad Vision“ mehrere Zugangsmöglichkeiten. Die Gesichtserkennung nutzt über dreißigtausend Infrarotpunkte, speichert die Daten lokal und reagiert innerhalb einer Sekunde.
- Großartige Gesichtserkennung: SwitchBot Lock Ultra ausprobiert
In der SwitchBot-App lassen sich PINs, Fingerabdrücke und Gesichter flexibel verwalten, auch zeitlich begrenzte Zugänge sind möglich. Die Matter-Anbindung sorgt dafür, dass sich das Schloss in Systeme wie Apple Home einfügt und dort automatisiert werden kann.
Die Kombination aus einfachem Einbau, geräuscharmem Betrieb und zuverlässig arbeitender Zugangserkennung macht das Lock Ultra zu einer praxistauglichen Lösung für Mehrpersonenhaushalte.
Videoklingel erstmals für 99 Euro
Die WLAN-Türklingel richtet sich an Nutzer, die ohne Cloud auskommen möchten und eine einfache Bedienung bevorzugen. Sie liefert Videobilder in 2K-Auflösung, erkennt per KI verschiedene Bewegungsarten und wird über einen Akku betrieben, der je nach Einsatz mehrere Monate durchhält.
Zum System gehört ein 4,3-Zoll-Monitor, der unabhängig vom Smartphone als Gegensprechanlage genutzt werden kann. Die Klingel arbeitet zudem als Matter-Gateway und kann die Steuerung weiterer SwitchBot-Geräte übernehmen. Im Rahmen der Black-Friday-Woche fällt der Preis erstmals auf 99 Euro.
Ja, tolles Produkt!
Aber läuft nur über eine chinesische Cloud. Nie im Leben würde ich dort meine Daten wie z.B. WLAN und schon gar nicht mein Gesichtsprofil ablegen!
Im Text steht doch, dass es lokal verarbeitet wird.
Desweiteren gibt es ein Tolles Video von Simon42. Er bestätigt auch das alles lokal läuft.
Hast du Angst das die Chinesen dich clonen, wenn sie dein Gesichtsprofil haben?
Switchbot kommt aus Japan..
Warum gibt’s in letzter Zeit nur noch Leute, die nur die erste 3 Sätze eines Artikels lesen und direkt los skandieren?! Meine fresse informier dich doch mal bevor du meckerst!
Der ganze Krams läuft 100% lokal wenn du zb Home Assistant oder Apple Home nutzt. Wenn du deren Bridge nutzt, dann läuft das halt über deren Server, is aber kein Muss.
MMD!!! :-)
Eine, unter Umständen schwerwiegende, Einschränkung ist, dass der Schlüssel innen nicht „gegriffen“ wird. Hat man da dann zu viel Spiel zum Schlüssel passt der Punkt zum ziehen der Falle nach spätestens ein paar Schließvorgängen nicht mehr.
Im Endeffekt kommt man dann ohne Schlüssel nicht mehr rein.
Gibt es bei Simon42 im Forum nen langen thread zu.
Aus dem Grund musste meins leider wieder zurück
Das kann man ja dann selbst anpassen. Werde ich auch noch machen. Entweder 3D Druck oder ich klebe Plastik dazwischen.
Klingelt die alte Klingelanlage im Haus noch, wenn man so eine Videotürklingel verwendet?
Tolles Gerät – seit Release im Einsatz – komplett problemlos
Sehr glücklich damit