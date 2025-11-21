Zum Jahresbestpreis: Matter-Türschloss mit Gesichtserkennung

Zur Black-Friday-Woche senkt SwitchBot die Preise für zwei zentrale Produkte aus seinem Smart-Home-Sortiment. Sowohl das Matter-fähige Lock Ultra als auch die aktuelle WLAN-Videoklingel werden erstmals zu deutlich reduzierten Preisen angeboten.

Beide Geräte fügen sich gut in das SwitchBot-Ökosystem ein, lassen sich aber auch in bereits bestehende Setups integrieren.

Lock Ultra erstmals für 229 Euro

Wir nutzen das Lock Ultra seit Mai täglich und konnten seit der Veröffentlichung unseres ausführlichen Testberichts keine relevanten Schwächen feststellen. Das Schloss zählt zu den wenigen Modellen mit integrierter Gesichtserkennung und kombiniert diese Funktion mit Fingerabdrucksensor, PIN-Eingabe und der Möglichkeit, NFC-Karten zu verwenden. Die Installation gelingt mit Klebepad oder Schraubhalterung und ist mit gängigen Türzylindern kompatibel.

Ein leiser Motor mit Akku ermöglicht die Steuerung per App, manuell über den Drehknopf oder automatisiert. Zur Black-Friday-Woche sinkt der Preis von 299 Euro erstmals auf 229 Euro.

Auf ifun.de im Mai im Test

Wir haben das Schloss Anfang des Jahres ausprobiert. Unser Eindruck: Das Motorschloss arbeitet sehr leise und bietet mit dem „Keypad Vision“ mehrere Zugangsmöglichkeiten. Die Gesichtserkennung nutzt über dreißigtausend Infrarotpunkte, speichert die Daten lokal und reagiert innerhalb einer Sekunde.

Großartige Gesichtserkennung: SwitchBot Lock Ultra ausprobiert

In der SwitchBot-App lassen sich PINs, Fingerabdrücke und Gesichter flexibel verwalten, auch zeitlich begrenzte Zugänge sind möglich. Die Matter-Anbindung sorgt dafür, dass sich das Schloss in Systeme wie Apple Home einfügt und dort automatisiert werden kann.

Die Kombination aus einfachem Einbau, geräuscharmem Betrieb und zuverlässig arbeitender Zugangserkennung macht das Lock Ultra zu einer praxistauglichen Lösung für Mehrpersonenhaushalte.

Videoklingel erstmals für 99 Euro

Die WLAN-Türklingel richtet sich an Nutzer, die ohne Cloud auskommen möchten und eine einfache Bedienung bevorzugen. Sie liefert Videobilder in 2K-Auflösung, erkennt per KI verschiedene Bewegungsarten und wird über einen Akku betrieben, der je nach Einsatz mehrere Monate durchhält.

Zum System gehört ein 4,3-Zoll-Monitor, der unabhängig vom Smartphone als Gegensprechanlage genutzt werden kann. Die Klingel arbeitet zudem als Matter-Gateway und kann die Steuerung weiterer SwitchBot-Geräte übernehmen. Im Rahmen der Black-Friday-Woche fällt der Preis erstmals auf 99 Euro.