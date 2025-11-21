„Einfach vorlesen!“: Vorlese-App erscheint neugestaltet in Version 2.0

Die von der Deutschen Bahn Stiftung gemeinsam mit der Stiftung Lesen betriebene Plattform „Einfach vorlesen!“ stellt seit Jahren wöchentlich neue Vorlesegeschichten bereit. Das Angebot richtet sich an Eltern, die ihren Kindern in Situationen vorlesen möchten, in denen gerade kein Buch zur Hand ist, und ist für Kinder ab drei, fünf und sieben Jahren konzipiert.

Jede Woche neue Titel

Jede Woche kommen neue Titel hinzu, die vier Wochen lang online bleiben. Die Geschichten stammen aus dem Repertoire bekannter Kinderbuchverlage und sind mit den Originalillustrationen versehen. Sie lassen sich auf iPhone, iPad oder Mac anzeigen und können bei Bedarf auch ausgedruckt werden.

Das Projekt verfolgt ein klares Ziel: Eltern soll der Zugang zu altersgerechtem Lesestoff erleichtert werden. praktisch wenn man sich gerade beim Kinderarzt, vor Veranstaltungen oder am Bahnhof in einer unerwarteten Wartesituation wiederfindet.

App-Update mit neuen Lesefunktionen

Mit der neuen Version 2.0 erhält die App nun ein deutlich erweitertes Funktionsangebot. Neben einem überarbeiteten Design führt das Update mehrere praktische Neuerungen ein. Nutzer können erstmals Inhaltsangaben zu den Geschichten lesen und über eine verbesserte Lesezeichenfunktion direkt an der zuletzt gelesenen Stelle fortfahren. Neu ist außerdem ein Darkmode, der abends das Lesen bei gedimmtem Licht angenehmer macht.

Zur individuellen Anpassung stehen drei Schriftgrößen und -arten sowie vier Hintergrundfarben zur Verfügung. Illustrationen lassen sich per Fingertipp vergrößern, was insbesondere bei detailreicheren Bildern in Kinderbüchern hilfreich sein kann.

Das Angebot bleibt kostenlos und steht weiterhin im App Store und auf einfachvorlesen.de bereit. In diesem Zusammenhang erwähnenswert ist die Polylino-App, die in vielen Regionen mit dem Bibliotheksausweis genutzt werden kann und dann eine riesige, kostenlose Auswahl an Bilderbüchern bereitstellt.