Zum halben Preis: Zwei USB-C-Netzteile, ein Qi-Ladepuck mit 7,5W

Immer Montags listen die Zubehör-Anbieter ihre Angebote für die neue Woche – eine Routine, die vom Branchenriesen Anker etabliert wurde und der inzwischen ein Großteil der Accessoire-Anbieter folgen.

Inzwischen konnten wir die zahlreichen Specials sichten und haben uns drei Produkte notiert, die eine Erwähnung verdient haben. Zum einen bietet Aukey sein doppeltes USB-C-Netzteil nach Eingabe des Gutscheincodes FDSGCBGG für 17 Euro statt 31 Euro an.

Ein Stecker, der zwar nicht ansatzweise so handlich wie die kleine Kompaktvariante ist, dafür aber in der Lage ist iPad und iPhone mit jeweils 18 Watt Leistung zu versorgen und so den Schnelllademodus auf neueren iPhone-Modellen aktivieren kann.

Produkthinweis AUKEY USB C Ladegerät, 2-Port 18W USB Netzteil mit Power Delivery 3.0 für iPhone XS/XS Max/XR,Samsung Galaxy S9+/ S8 /... Sonderpreis

Diesbezüglich ebenfalls sehenswert, der hässliche aber kraftvolle Stecker von Lecone, der dem MacBook satte 60W anbietet und einen zusätzlichen USB-A-Port anbietet. Der Gutscheincode des Angebotes: 6GH6GM25

Produkthinweis Lecone 60W USB C-Ladegerät, 42 W Netzteil und 18 W QC 3.0-Dual-Port-USB-Ladegerät, kompatibel mit iPhone 11/11 Pro /... Sonderpreis

Der letzte Kandidat erhält seine Berücksichtigung ob des um 60% reduzierten Abverkaufspreises. Dieser fällt für den drahtlosen Ladepuck von dodocool nach Eingabe des Codes HQL2G5DQ von 16,99 auf 6,80 Euro.