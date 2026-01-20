iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 202 Artikel

Zwei Modelle mit unterschiedlicher Ausstattung

Zum halben Preis: Körperfettwaage mit Apple-Health-Anbindung
Der auf Gesundheitsprodukte spezialisierte Anbieter RENPHO bietet derzeit zwei seiner smarten Personenwaagen mit deutlichem Preisnachlass an. Beide Modelle lassen sich mit Apple Health synchronisieren und richten sich an Nutzer, die Körperdaten regelmäßig erfassen, in bestehende Gesundheitsübersichten integrieren möchten und immer noch an den guten Vorsätzen festhalten.

Elis 2x Waage

Die Preisaktionen sind durchaus erwähnenswert: Die klassische Elis 1 ist um 50 Prozent reduziert und für nur noch 19,99 Euro erhältlich, die etwas umfangreicher ausgestattete Elis 2X wird mit rund 30 Prozent Nachlass für 44 Euro angeboten. Es handelt sich dabei um eine zeitlich begrenzte Hardwareaktion beim Anbieter.

Elis Modelle

Apple Health als zentrale Datenschnittstelle

Beide Waagen übertragen ihre Messwerte per Bluetooth an die Renpho Health App. Von dort werden Gewicht, Körperfettanteil und weitere Kennzahlen automatisch an Apple Health übergeben. Nutzer können die Daten so gemeinsam mit Aktivitätswerten oder Herzfrequenzen auswerten. Grundlage der Messung ist die Bioimpedanzanalyse.

Elis Watch

Dabei wird ein sehr schwacher elektrischer Impuls durch den Körper geleitet, aus dessen Widerstand sich Anteile wie Fett, Wasser oder Muskelmasse ableiten lassen. Die Ergebnisse werden in der App übersichtlich dargestellt und lassen sich über längere Zeiträume vergleichen.

Produkthinweis
RENPHO Personenwaage Körperfettwaage, Waage Personen mit App 180 kg/400 lbs, Körperwaage Digital Bluetooth... 19,99 EUR 39,99 EUR

Unterschiedliche Ausstattung

Das teurere Modell Elis 2X setzt auf ein großes Farbdisplay, das mehrere Messwerte direkt auf der Waage anzeigt. Ergänzt wird dies durch eine großflächige Elektrodenbeschichtung, die eine gleichmäßige Messung ermöglichen soll. Die Waage unterstützt mehrere Nutzerprofile sowie spezielle Modi für Babys, Haustiere und sportlich aktive Personen. In den Kundenbewertungen schneidet das Modell insgesamt positiv ab und wird für Ablesbarkeit und Funktionsumfang geschätzt.

Kenndaten Waage

Die günstigere Elis 1 konzentriert sich auf die Grundfunktionen und nutzt ein klassisches LED Display. Auch hier werden bis zu 13 Körperwerte erfasst und automatisch an die App übertragen. Mit einer sehr hohen Anzahl an Bewertungen und einem stabilen Durchschnittswert zählt sie zu den gut bewerteten Körperfettwaagen am Markt.

Durch den aktuellen Preisnachlass von 50 Prozent richtet sich dieses Modell vor allem an Nutzer, die eine einfache Apple-Health-Anbindung suchen und auf ein großes Display verzichten können.

Produkthinweis
RENPHO Körperfettwaage mit großem Display, Personenwaage Ultrapräzise Waage mit Körperfett und Muskelmasse, Trend,... 44,09 EUR 59,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
20. Jan. 2026 um 12:24 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


  • Ich esse nur bei der goldene Möwe und ich habe ein super Body die Frauen lieben mich, ich hab mich in meinem Leben noch nie auf eine Waage gestellt

    Antworten Melden

  • WLAN wäre besser, da die Werte direkt übertragen würden, anstatt über eine Bluetooth-Verbindung an das iPhone zu gehen, auf dem sich eine App befindet, die die Daten dann wiederum über das Internet überträgt.

    Antworten Melden

  • Was hat das jetzt mit dem Thema zu tun?

    Hauptsache präsent sein und dumme Sprüche klopfen?

    Antworten Melden

  • Hallo,

    ich nutze die RENPHO MorphoScan seit einiger Zeit und bin mit der Zuverlässigkeit sowie dem Zusammenspiel mit Apple Health und YAZIO sehr zufrieden.
    Kurzzeitig bin ich auf das Nachfolgemodell MorphoScan Nova gewechselt, hatte dort jedoch bei zwei Geräten deutliche Probleme: Messungen wurden teils über 18-mal hintereinander nicht erkannt.
    Die MorphoScan hingegen läuft stabil, ist appbasiert und zuverlässig und ist zudem häufig reduziert erhältlich.
    Die Körperanalyse ist für den Heimgebrauch sehr aussagekräftig – die Werte decken sich in meinem Fall gut mit aktuellen ärztlichen Messungen.

    Antworten Melden

  • Auf jeden Fall schon mal eine der besseren Waagen, da sie auch ohne App und Netzwerkverbindung komplett nutzbar ist. Körperfettmessungen mit diesem System sind imho aber nur sinnvoll, wenn über Beine und Arme gemessen wird. Komplett analog und stromlos (und mit genaueren Ergebnissen) ist eine normal Fettzange. (Wobei der Begriff zum Hausieren im nicht so gut geeignet ist :-) ).

    Antworten Melden

  • Warum gibt es keine Waage, die die Daten direkt an Apple Health überträgt ?

    Antworten Melden

  • Kann man bei den Waagen auch verschieden Apple Health Konten hinterlegen? Also das von meiner Frau und meins. Hatte mal gelesen, dass bei vielen nur ein Konto hinterlegt werden kann.

    Antworten Melden

  • Witzig, ich habe gerade im Moment an RENPHO geschrieben. Das RENPHO Widget auf meiner Watch ist nicht vollständig lesbar. Keine Ahnung, was zu tun ist und ob das überhaupt funktioniert. Über die App geht es.

    Antworten Melden
