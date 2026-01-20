Zum halben Preis: Körperfettwaage mit Apple-Health-Anbindung

Der auf Gesundheitsprodukte spezialisierte Anbieter RENPHO bietet derzeit zwei seiner smarten Personenwaagen mit deutlichem Preisnachlass an. Beide Modelle lassen sich mit Apple Health synchronisieren und richten sich an Nutzer, die Körperdaten regelmäßig erfassen, in bestehende Gesundheitsübersichten integrieren möchten und immer noch an den guten Vorsätzen festhalten.

Die Preisaktionen sind durchaus erwähnenswert: Die klassische Elis 1 ist um 50 Prozent reduziert und für nur noch 19,99 Euro erhältlich, die etwas umfangreicher ausgestattete Elis 2X wird mit rund 30 Prozent Nachlass für 44 Euro angeboten. Es handelt sich dabei um eine zeitlich begrenzte Hardwareaktion beim Anbieter.

Apple Health als zentrale Datenschnittstelle

Beide Waagen übertragen ihre Messwerte per Bluetooth an die Renpho Health App. Von dort werden Gewicht, Körperfettanteil und weitere Kennzahlen automatisch an Apple Health übergeben. Nutzer können die Daten so gemeinsam mit Aktivitätswerten oder Herzfrequenzen auswerten. Grundlage der Messung ist die Bioimpedanzanalyse.

Dabei wird ein sehr schwacher elektrischer Impuls durch den Körper geleitet, aus dessen Widerstand sich Anteile wie Fett, Wasser oder Muskelmasse ableiten lassen. Die Ergebnisse werden in der App übersichtlich dargestellt und lassen sich über längere Zeiträume vergleichen.

Unterschiedliche Ausstattung

Das teurere Modell Elis 2X setzt auf ein großes Farbdisplay, das mehrere Messwerte direkt auf der Waage anzeigt. Ergänzt wird dies durch eine großflächige Elektrodenbeschichtung, die eine gleichmäßige Messung ermöglichen soll. Die Waage unterstützt mehrere Nutzerprofile sowie spezielle Modi für Babys, Haustiere und sportlich aktive Personen. In den Kundenbewertungen schneidet das Modell insgesamt positiv ab und wird für Ablesbarkeit und Funktionsumfang geschätzt.

Die günstigere Elis 1 konzentriert sich auf die Grundfunktionen und nutzt ein klassisches LED Display. Auch hier werden bis zu 13 Körperwerte erfasst und automatisch an die App übertragen. Mit einer sehr hohen Anzahl an Bewertungen und einem stabilen Durchschnittswert zählt sie zu den gut bewerteten Körperfettwaagen am Markt.

Durch den aktuellen Preisnachlass von 50 Prozent richtet sich dieses Modell vor allem an Nutzer, die eine einfache Apple-Health-Anbindung suchen und auf ein großes Display verzichten können.