Zwei Modelle mit unterschiedlicher Ausstattung
Zum halben Preis: Körperfettwaage mit Apple-Health-Anbindung
Der auf Gesundheitsprodukte spezialisierte Anbieter RENPHO bietet derzeit zwei seiner smarten Personenwaagen mit deutlichem Preisnachlass an. Beide Modelle lassen sich mit Apple Health synchronisieren und richten sich an Nutzer, die Körperdaten regelmäßig erfassen, in bestehende Gesundheitsübersichten integrieren möchten und immer noch an den guten Vorsätzen festhalten.
Die Preisaktionen sind durchaus erwähnenswert: Die klassische Elis 1 ist um 50 Prozent reduziert und für nur noch 19,99 Euro erhältlich, die etwas umfangreicher ausgestattete Elis 2X wird mit rund 30 Prozent Nachlass für 44 Euro angeboten. Es handelt sich dabei um eine zeitlich begrenzte Hardwareaktion beim Anbieter.
Apple Health als zentrale Datenschnittstelle
Beide Waagen übertragen ihre Messwerte per Bluetooth an die Renpho Health App. Von dort werden Gewicht, Körperfettanteil und weitere Kennzahlen automatisch an Apple Health übergeben. Nutzer können die Daten so gemeinsam mit Aktivitätswerten oder Herzfrequenzen auswerten. Grundlage der Messung ist die Bioimpedanzanalyse.
Dabei wird ein sehr schwacher elektrischer Impuls durch den Körper geleitet, aus dessen Widerstand sich Anteile wie Fett, Wasser oder Muskelmasse ableiten lassen. Die Ergebnisse werden in der App übersichtlich dargestellt und lassen sich über längere Zeiträume vergleichen.
Unterschiedliche Ausstattung
Das teurere Modell Elis 2X setzt auf ein großes Farbdisplay, das mehrere Messwerte direkt auf der Waage anzeigt. Ergänzt wird dies durch eine großflächige Elektrodenbeschichtung, die eine gleichmäßige Messung ermöglichen soll. Die Waage unterstützt mehrere Nutzerprofile sowie spezielle Modi für Babys, Haustiere und sportlich aktive Personen. In den Kundenbewertungen schneidet das Modell insgesamt positiv ab und wird für Ablesbarkeit und Funktionsumfang geschätzt.
Die günstigere Elis 1 konzentriert sich auf die Grundfunktionen und nutzt ein klassisches LED Display. Auch hier werden bis zu 13 Körperwerte erfasst und automatisch an die App übertragen. Mit einer sehr hohen Anzahl an Bewertungen und einem stabilen Durchschnittswert zählt sie zu den gut bewerteten Körperfettwaagen am Markt.
Durch den aktuellen Preisnachlass von 50 Prozent richtet sich dieses Modell vor allem an Nutzer, die eine einfache Apple-Health-Anbindung suchen und auf ein großes Display verzichten können.
Ich esse nur bei der goldene Möwe und ich habe ein super Body die Frauen lieben mich, ich hab mich in meinem Leben noch nie auf eine Waage gestellt
AAA…Authentication, Authorization, and Accounting?
Und bei den Kinder-Untersuchungen wurde das Gewicht immer geschätzt?
Nach der Methode „Pi-Mal-Daumen“ ^^
Und wieder einer der Beiträge: Sinnloser Blödsinn, den die Welt nicht braucht…
Dito
WLAN wäre besser, da die Werte direkt übertragen würden, anstatt über eine Bluetooth-Verbindung an das iPhone zu gehen, auf dem sich eine App befindet, die die Daten dann wiederum über das Internet überträgt.
Kostet halt deutlich mehr Strom und Waagen stehen häufig in Badezimmern unter Schränken und so.
So man sie mit Batterie betreiben
Ist ja nicht permanent im WLAN, nur wenn du drauf stehst. Macht Withings auch so und ist tatsächlich deutlich besser.
Was hat das jetzt mit dem Thema zu tun?
Hauptsache präsent sein und dumme Sprüche klopfen?
Hallo,
ich nutze die RENPHO MorphoScan seit einiger Zeit und bin mit der Zuverlässigkeit sowie dem Zusammenspiel mit Apple Health und YAZIO sehr zufrieden.
Kurzzeitig bin ich auf das Nachfolgemodell MorphoScan Nova gewechselt, hatte dort jedoch bei zwei Geräten deutliche Probleme: Messungen wurden teils über 18-mal hintereinander nicht erkannt.
Die MorphoScan hingegen läuft stabil, ist appbasiert und zuverlässig und ist zudem häufig reduziert erhältlich.
Die Körperanalyse ist für den Heimgebrauch sehr aussagekräftig – die Werte decken sich in meinem Fall gut mit aktuellen ärztlichen Messungen.
Auf jeden Fall schon mal eine der besseren Waagen, da sie auch ohne App und Netzwerkverbindung komplett nutzbar ist. Körperfettmessungen mit diesem System sind imho aber nur sinnvoll, wenn über Beine und Arme gemessen wird. Komplett analog und stromlos (und mit genaueren Ergebnissen) ist eine normal Fettzange. (Wobei der Begriff zum Hausieren im nicht so gut geeignet ist :-) ).
@Namensvetter: Dann sag einfach „Caliper-Zange“, dann passt es. ;)
Warum gibt es keine Waage, die die Daten direkt an Apple Health überträgt ?
Kann man bei den Waagen auch verschieden Apple Health Konten hinterlegen? Also das von meiner Frau und meins. Hatte mal gelesen, dass bei vielen nur ein Konto hinterlegt werden kann.
Bei Withings erkennt die Waage wer drauf steht und ordnet den richtigen Account zu.
Witzig, ich habe gerade im Moment an RENPHO geschrieben. Das RENPHO Widget auf meiner Watch ist nicht vollständig lesbar. Keine Ahnung, was zu tun ist und ob das überhaupt funktioniert. Über die App geht es.
Wo ist der unterschied zwischen den Waagen ?
Du brauchst keine Waage, eher ne neue Brille.