iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 202 Artikel

CES-Neuvorstellung jetzt erhältlich

soundcore AeroFit 2 Pro kombiniert Open-Ear und In-Ear
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Mit den AeroFit 2 Pro bringt soundcore neue kabellose Kopfhörer in den Handel, die zwei Tragearten in einem System vereinen. Die Modelle wurden Anfang Januar auf der CES in Las Vegas vorgestellt und sind nun in drei Farbvarianten für 179,99 Euro erhältlich.

Trageform Anc

Ohrbügel bieten zwei Tragemodi

Kernidee der AeroFit 2 Pro ist ein mechanisch verstellbarer Ohrbügel mit fünf Stufen. Damit lässt sich zwischen offenem Open-Ear-Hören und einem stärker abgeschirmten In-Ear-Sitz wechseln. Im offenen Modus bleibt der Gehörgang frei, was Umgebungsgeräusche weiterhin wahrnehmbar macht.

Tragemodi

Wird der Bügel näher ans Ohr geführt, sitzt der Lautsprecher dichter am Gehörgang und ermöglicht eine bessere Abschirmung. Der Wechsel erfolgt ohne Aufsatzwechsel oder zusätzliche Zubehörteile.

Der neue Ansatz richtet sich an Nutzer, die je nach Situation unterschiedliche Anforderungen haben. Beim Sport oder im Straßenverkehr steht die Wahrnehmung der Umgebung im Vordergrund. In Bus Bahn oder Großraumbüro kann dagegen eine stärkere Fokussierung auf den Klang sinnvoll sein.

Soundcore Pro

Adaptive Geräuschunterdrückung und Akkulaufzeit

Im In-Ear-Modus kommt eine aktive Geräuschunterdrückung zum Einsatz. Mehrere Sensoren erfassen kontinuierlich die Umgebungsgeräusche und passen die Filterung laufend an. Vereinfacht gesagt wird störender Lärm elektronisch erkannt und durch Gegenschall reduziert. In ruhigen Situationen arbeitet das System zurückhaltender, während es bei gleichmäßigen Geräuschquellen wie Bahnfahrten stärker eingreift.

Aerofit 2 Pro App
Für die Wiedergabe nutzt soundcore Treiber mit 11,8 Millimeter Durchmesser. Sie sollen ein ausgewogenes Klangbild in beiden Tragemodi liefern. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu sieben Stunden pro Ladung an. Zusammen mit dem Ladecase sind insgesamt bis zu 34 Stunden möglich. Hinzu kommen Funktionen wie Telefonie mit mehreren Mikrofonen und Schutz gegen Staub und Spritzwasser nach IP55.

Produkthinweis
soundcore AeroFit 2 Pro by Anker, erste Kopfhörer mit 2 Tragemodi, 2-in-1 Open-Ear Kopfhörer & Semi-In-Ear, ANC 3.0,... 179,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
20. Jan. 2026 um 10:31 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43202 Artikel in den vergangenen 6716 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven