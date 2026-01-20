soundcore AeroFit 2 Pro kombiniert Open-Ear und In-Ear

Mit den AeroFit 2 Pro bringt soundcore neue kabellose Kopfhörer in den Handel, die zwei Tragearten in einem System vereinen. Die Modelle wurden Anfang Januar auf der CES in Las Vegas vorgestellt und sind nun in drei Farbvarianten für 179,99 Euro erhältlich.

Ohrbügel bieten zwei Tragemodi

Kernidee der AeroFit 2 Pro ist ein mechanisch verstellbarer Ohrbügel mit fünf Stufen. Damit lässt sich zwischen offenem Open-Ear-Hören und einem stärker abgeschirmten In-Ear-Sitz wechseln. Im offenen Modus bleibt der Gehörgang frei, was Umgebungsgeräusche weiterhin wahrnehmbar macht.

Wird der Bügel näher ans Ohr geführt, sitzt der Lautsprecher dichter am Gehörgang und ermöglicht eine bessere Abschirmung. Der Wechsel erfolgt ohne Aufsatzwechsel oder zusätzliche Zubehörteile.

Der neue Ansatz richtet sich an Nutzer, die je nach Situation unterschiedliche Anforderungen haben. Beim Sport oder im Straßenverkehr steht die Wahrnehmung der Umgebung im Vordergrund. In Bus Bahn oder Großraumbüro kann dagegen eine stärkere Fokussierung auf den Klang sinnvoll sein.

Adaptive Geräuschunterdrückung und Akkulaufzeit

Im In-Ear-Modus kommt eine aktive Geräuschunterdrückung zum Einsatz. Mehrere Sensoren erfassen kontinuierlich die Umgebungsgeräusche und passen die Filterung laufend an. Vereinfacht gesagt wird störender Lärm elektronisch erkannt und durch Gegenschall reduziert. In ruhigen Situationen arbeitet das System zurückhaltender, während es bei gleichmäßigen Geräuschquellen wie Bahnfahrten stärker eingreift.



Für die Wiedergabe nutzt soundcore Treiber mit 11,8 Millimeter Durchmesser. Sie sollen ein ausgewogenes Klangbild in beiden Tragemodi liefern. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu sieben Stunden pro Ladung an. Zusammen mit dem Ladecase sind insgesamt bis zu 34 Stunden möglich. Hinzu kommen Funktionen wie Telefonie mit mehreren Mikrofonen und Schutz gegen Staub und Spritzwasser nach IP55.