Tactix 8 Cerakote: Neue Garmin-Smartwatch für extreme Anwendungen

Garmin bringt mit der Tactix 8 Cerakote Edition eine neue Multisport-Smartwatch auf den Markt, deren Schwerpunkt auf Outdoor- und taktischen Aktivitäten liegt. Die Uhr wird mit 47 und 51 Millimeter Gehäusegröße angeboten und verfügt über ein AMOLED-Display mit Saphirglas-Abdeckung sowie eine Lünette aus Titan.

Das Besondere an der Neuvorstellung ist die keramische Cerakote-Beschichtung, die das Gehäuse deutlich widerstandsfähiger gegen Abnutzung machen soll. Die Beschichtung wird aufgesprüht und anschließend eingebrannt, um optimal auszuhärten.

Die Uhr verfügt über ein 1,4 Zoll großes Touchdisplay sowie über eine integrierte LED-Taschenlampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen. Ein Modus für Nachtsichtgeräte gehört ebenfalls zur Ausstattung. Die Akkulaufzeit wird im reinen Smartwatch-Betrieb mit bis zu 29 Tagen beziffert.

Spezielle Funktionen und Navigation

Beim Funktionsumfang stehen laut Garmin spezielle Einsatzfunktionen im Vordergrund. Dazu zählt laut Hersteller ein Tarnmodus, bei dem keine Positionsdaten gespeichert oder Funkverbindungen genutzt werden, sowie eine sogenannte Kill-Switch-Funktion zum schnellen Löschen sensibler Daten. Für exakte Navigation und Orientierung sollen das integrierte Mehrfrequenz-GPS und die Möglichkeit zur Nutzung unterschiedlicher Koordinatenformate sorgen. Auch ein Ballistik-Rechner für Schussentfernungen über größere Distanzen ist vorinstalliert.

Sport- und Gesundheitsanwendungen

Daneben bietet die Tactix 8 zahlreiche Funktionen klassischer Sport-Smartwatches. Dazu zählen umfangreiche Trainingsprofile, Leistungsanalysen und Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, Schlafauswertung oder Höhenanpassung. Im Bereich Navigation stehen vorinstallierte topografische Karten, Ski- und Golfplatzkarten sowie optionale Abonnements für detailliertere Karteninhalte zur Verfügung. Beim Wassersport unterstützt die Uhr auch das Sport- und Apnoetauchen bis zu einer Tiefe von 40 Metern.

Hinzu kommt eine Smartphone-Integration inklusive der Möglichkeit, Benachrichtigungen anzuzeigen, Musik zu speichern oder mit Garmin Pay kontaktlos zu bezahlen. Auch Sicherheitsfunktionen wie automatische Unfallmeldungen an hinterlegte Kontakte sind möglich.

Viele Features, stolzer Preis

Insgesamt positioniert Garmin die Tactix 8 als Kombination aus robuster Outdoor-Uhr, Trainingscomputer und spezialisiertem Einsatzwerkzeug, deren Funktionsumfang deutlich über klassische Fitness-Tracker hinausgeht. Dies zeigt sich allerdings auch beim Preis. Die Tactix 8 Cerakote wird ab 1.499 Euro angeboten.