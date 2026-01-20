Extrem widerstandsfähige Oberfläche
Tactix 8 Cerakote: Neue Garmin-Smartwatch für extreme Anwendungen
Garmin bringt mit der Tactix 8 Cerakote Edition eine neue Multisport-Smartwatch auf den Markt, deren Schwerpunkt auf Outdoor- und taktischen Aktivitäten liegt. Die Uhr wird mit 47 und 51 Millimeter Gehäusegröße angeboten und verfügt über ein AMOLED-Display mit Saphirglas-Abdeckung sowie eine Lünette aus Titan.
Das Besondere an der Neuvorstellung ist die keramische Cerakote-Beschichtung, die das Gehäuse deutlich widerstandsfähiger gegen Abnutzung machen soll. Die Beschichtung wird aufgesprüht und anschließend eingebrannt, um optimal auszuhärten.
Die Uhr verfügt über ein 1,4 Zoll großes Touchdisplay sowie über eine integrierte LED-Taschenlampe mit verschiedenen Helligkeitsstufen. Ein Modus für Nachtsichtgeräte gehört ebenfalls zur Ausstattung. Die Akkulaufzeit wird im reinen Smartwatch-Betrieb mit bis zu 29 Tagen beziffert.
Spezielle Funktionen und Navigation
Beim Funktionsumfang stehen laut Garmin spezielle Einsatzfunktionen im Vordergrund. Dazu zählt laut Hersteller ein Tarnmodus, bei dem keine Positionsdaten gespeichert oder Funkverbindungen genutzt werden, sowie eine sogenannte Kill-Switch-Funktion zum schnellen Löschen sensibler Daten. Für exakte Navigation und Orientierung sollen das integrierte Mehrfrequenz-GPS und die Möglichkeit zur Nutzung unterschiedlicher Koordinatenformate sorgen. Auch ein Ballistik-Rechner für Schussentfernungen über größere Distanzen ist vorinstalliert.
Sport- und Gesundheitsanwendungen
Daneben bietet die Tactix 8 zahlreiche Funktionen klassischer Sport-Smartwatches. Dazu zählen umfangreiche Trainingsprofile, Leistungsanalysen und Gesundheitsdaten wie Herzfrequenz, Schlafauswertung oder Höhenanpassung. Im Bereich Navigation stehen vorinstallierte topografische Karten, Ski- und Golfplatzkarten sowie optionale Abonnements für detailliertere Karteninhalte zur Verfügung. Beim Wassersport unterstützt die Uhr auch das Sport- und Apnoetauchen bis zu einer Tiefe von 40 Metern.
Hinzu kommt eine Smartphone-Integration inklusive der Möglichkeit, Benachrichtigungen anzuzeigen, Musik zu speichern oder mit Garmin Pay kontaktlos zu bezahlen. Auch Sicherheitsfunktionen wie automatische Unfallmeldungen an hinterlegte Kontakte sind möglich.
Viele Features, stolzer Preis
Insgesamt positioniert Garmin die Tactix 8 als Kombination aus robuster Outdoor-Uhr, Trainingscomputer und spezialisiertem Einsatzwerkzeug, deren Funktionsumfang deutlich über klassische Fitness-Tracker hinausgeht. Dies zeigt sich allerdings auch beim Preis. Die Tactix 8 Cerakote wird ab 1.499 Euro angeboten.
Ist so ein Preis überhaupt durchsetzbar? Für das Geld kriegst ja schon ne UHR?
Ja.
Uhren bekommt man schon für 5€ und noch weniger, aber dann hat man nichts smartes
Warum bekommt Garmin 29 Tage Laufzeit hin und Apple nur max. 2??
Den Preis finde ich absolut okay.
Wenn sich jetzt Apple für andere Uhren öffnen muss, dann werde ich bei Garmin zuschlagen.
Weil es schlicht unterschiedliche Konzepte sind? Die Garmin ist ehr eine Fitnessuhr mit smarten Funktionen! Die Apple Watch eine richtige Smartwatch, welche sie auch alleine ohne Handy nutzen können. Mit ESIM unterwegs mit Apple Watch können sie telefonieren, Musik oder Podcast streamen, online navigieren etc. Es ist schlicht eine echte Smartwatch. Wer diesen unterschied und dessen Vorteile nicht begreift wird immer zweifeln warum eine Apple Watch halt 1-2 Tage geladen werden muss und ehrlich wo ist das Problem? Das Handy wird auch jeden Tag geladen da heult keiner rum und dann lädt man die Watch auch eben.
Die AW ohne eSIM ist also keine echte Smartwatch? Müsste dann ja auch 29 Tage durchlaufen…
Ich bin übergewichtig und habe mir vor kurzem die Forerunner 970 zugelegt. Mache nach wie vor leider zu wenig Sport. Ist meine Uhr dann auch eine „taktische Uhr“ oder eben eine untaktische? Was heutzutage alles „taktisch“ sein soll bei solch einem Equipment…
Taktisch sollte in dem Bereich klar sein.
Wenn du jetzt untaktisch bist vielleicht wirst du mit dem Kauf dieser Uhr mehr Erfolg haben und wirst taktischer
Ist diese taktische Uhr auch kompatibel mit einem Apple IPhone und IOS? Wenn ja und bei der anstehenden Zölle-Politik wäre es eine Überlegung wert. Wahrscheinlich wird die nächste Apple Watch auch wieder teurer werden und hat bei weitem (29 Tage) nicht diesen Funktionsumfang.
Garmin ist immer IOS kompatibel
@Uwe, aber auch mit all seinen Funktionen?
Endlich ein Alltagshelfer, jetzt kann ich präzise über 800m schießen, Ski fahren und beim Golfspielen die Bunker strategisch umspielen. Wird gekauft