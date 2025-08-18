Zum Ärger vieler Kunden: Voicemail-App der Telekom wird eingestellt

Die Telekom stellt die iOS-Version ihrer Voicemail-App ein. Wie das Unternehmen mitteilt, wird die Anwendung ab September nicht mehr im App Store verfügbar sein.

Laut der Telekom will man die App nicht mehr weiterentwickeln. iPhone-Besitzer sollen als Alternative die iOS-Funktion Visual Voicemail verwenden. Hier bemängeln allerdings zahlreiche Kunden der Telekom den deutlich geringeren Funktionsumfang.

Android-Nutzer sollen die Voicemail-App noch bis Ende 2026 im Google Play Store laden können. Vermutlich lässt sich die Anwendung ebenso lange auch auf dem iPhone verwenden, wenn man sie bereits installiert hat. Nutzer werden hier allerdings jetzt schon permanent mit Hinweisen auf die bevorstehende Einstellung genervt.

Mobilfunk und Festnetz gemeinsam verwalten

Die bevorstehende Einstellung des Angebots ist insbesondere für treue Kunden der Telekom ärgerlich. Der Anbieter hat seine Voicemail-App unter dem Motto „Zuhause und Mobil werden Eins“ stets als komfortable Lösung vermarktet, mit deren Hilfe sich gleichermaßen Mobilfunk- und Festnetz-Anrufe verwalten lassen.

Die Voicemail-App lässt sich als gemeinsamer Anrufbeantworter für beide Bereiche verwenden und ist zudem nicht nur vom iPhone aus, sondern auch auf dem iPad nutzbar. Auf beiden Plattformen lässt sich eine übersichtliche Liste der vorhandenen Nachrichten abrufen und man kann die einzelnen Nachrichten bei Bedarf auch weiterleiten. Die App ermöglicht es darüber hinaus, individuelle Begrüßungstexte für einzelne Anrufer zu hinterlegen.

Ergänzend dazu bietet die Voicemail-App der Telekom auch die Möglichkeit, schnell und einfach Anrufweiterleitungen sowohl für Mobil- als auch für Festnetzanschlüsse einzurichten.

Komforteinbußen für Telekom-Kunden

Apples Visual Voicemail stellt zweifellos eine komfortable Anrufbeantworterlösung für das iPhone dar. Wer allerdings Festnetz und Mobilfunk gemeinsam über die Telekom bezieht und diese Anschlüsse zentral verwalten will, muss künftig auf einiges an Komfort verzichten. Es scheint unwahrscheinlich, dass die Telekom ihre Entscheidung trotz aller Anwenderproteste noch einmal revidiert.