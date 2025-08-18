Bleibt für Android länger verfügbar
Zum Ärger vieler Kunden: Voicemail-App der Telekom wird eingestellt
Die Telekom stellt die iOS-Version ihrer Voicemail-App ein. Wie das Unternehmen mitteilt, wird die Anwendung ab September nicht mehr im App Store verfügbar sein.
Laut der Telekom will man die App nicht mehr weiterentwickeln. iPhone-Besitzer sollen als Alternative die iOS-Funktion Visual Voicemail verwenden. Hier bemängeln allerdings zahlreiche Kunden der Telekom den deutlich geringeren Funktionsumfang.
Android-Nutzer sollen die Voicemail-App noch bis Ende 2026 im Google Play Store laden können. Vermutlich lässt sich die Anwendung ebenso lange auch auf dem iPhone verwenden, wenn man sie bereits installiert hat. Nutzer werden hier allerdings jetzt schon permanent mit Hinweisen auf die bevorstehende Einstellung genervt.
Mobilfunk und Festnetz gemeinsam verwalten
Die bevorstehende Einstellung des Angebots ist insbesondere für treue Kunden der Telekom ärgerlich. Der Anbieter hat seine Voicemail-App unter dem Motto „Zuhause und Mobil werden Eins“ stets als komfortable Lösung vermarktet, mit deren Hilfe sich gleichermaßen Mobilfunk- und Festnetz-Anrufe verwalten lassen.
Die Voicemail-App lässt sich als gemeinsamer Anrufbeantworter für beide Bereiche verwenden und ist zudem nicht nur vom iPhone aus, sondern auch auf dem iPad nutzbar. Auf beiden Plattformen lässt sich eine übersichtliche Liste der vorhandenen Nachrichten abrufen und man kann die einzelnen Nachrichten bei Bedarf auch weiterleiten. Die App ermöglicht es darüber hinaus, individuelle Begrüßungstexte für einzelne Anrufer zu hinterlegen.
Ergänzend dazu bietet die Voicemail-App der Telekom auch die Möglichkeit, schnell und einfach Anrufweiterleitungen sowohl für Mobil- als auch für Festnetzanschlüsse einzurichten.
Komforteinbußen für Telekom-Kunden
Apples Visual Voicemail stellt zweifellos eine komfortable Anrufbeantworterlösung für das iPhone dar. Wer allerdings Festnetz und Mobilfunk gemeinsam über die Telekom bezieht und diese Anschlüsse zentral verwalten will, muss künftig auf einiges an Komfort verzichten. Es scheint unwahrscheinlich, dass die Telekom ihre Entscheidung trotz aller Anwenderproteste noch einmal revidiert.
Whaaat? Nutze das Festnetz gar nicht mehr und alle Anrufe gehen direkt auf den AB auf dem iPhone in die App…Giht es irgendwie eine Alternative?!
Fritzbox? Dann gibt es eine Alternative.
Rufweiterleitung aufs Handy und dann Visualvoicemail.
Nicht alle Festnetz Tarife haben eine Flat zu Handys
Ist doch keine Lösung. Zumindest nicht, wenn man nicht alleine wohnt. Soll es ja geben.
ich verstehe bis heute nicht wofür man noch ABs nutzt
Ich höre zum ersten M von dieser App :o
Dito
Ich auch…
Ich auch
Ich nutze die App auch nur für das Festnetz. Da gehen immer noch Faxe auf alten Faxnummern ein und man kann diese dann über die Voicemail App anschauen.
Oh, das ist ärgerlich… heißt beim Festnetz muss man die Mailbox wieder anrufen um sie abzuhören? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Anrufweiterleitung aufs Mobiltelefon.
Ja, die nachrichten der sprachbox sind im mail system
Also wenn man die t-online mailadresse nutzt, dann hat man in der ordner struktur einen eintrag „Sprach Box“
Da sind die voicemails vom festnetz drin
Aber noch push Benachrichtigungen
Für eine FRITZ!Box hat, kann sich die Anrufe auch per Mail weiterleiten lassen und hat sie so auf dem Handy.
Die App war so prima. Ich habe unterwegs immer die Nachrichten vom AB des Festnetz abhören können und auch eine Nachricht darüber erhalten. Auch die Weiterleitung von Nachrichten habe ich häufig genutzt. Einfach ärgerlich diese einzustellen.
Anrufbeantworter einer FRITZ!Box
Das Konzept Anrufbeantworter ist wie Fax ein Relikt aus alten Zeiten. Jeder ist sowieso immer erreichbar – wer spricht denn noch auf Anrufbeantworter und erwartet, dass jemand das abhört? Wirklich neugierig – ich kenne niemanden und bin aus der Generation die das Telefonieren allem vorzieht.
Ich bin Generation Y und mag telefonieren gar nicht. Für mich ist es wichtig, dass Menschen auf den AB sprechen, damit ich weiß, um was es geht.
Darf ich mal ernsthaft fragen, warum du ungerne telefonierst?
Ich bemerke das immer häufiger und kann das nicht nachvollziehen.
Danke schon mal vorab.
Und andere können nicht nachvollziehen, dass man nicht andauernd wegen jeder Kleinigkeit telefonieren muss. Gibt halt nicht nur dich ;)
Ecke, mich interessieren Deine Komplexe nicht.
Ich hatte eine ernsthafte Frage gestellt und auf eine ehrliche Antwort gehofft.
Denn es geht nicht darum, eine Nachricht zu schicken wegen einer Kleinigkeit, sondern es klang für mich so, als wenn Anrufe durchaus erwünscht sind, nur nicht eine, ja, wie sage ich es, direkte Antwort.
Frage ich mich auch. Das ist genauso wie diese Leute, die schnell irgendetwas wichtiges wissen müssen, und dann nicht anrufe, sondern eben eine WhatsApp schreiben. Und sich dann bei einem beschweren, dass man nicht sofort geantwortet hat. Ich habe es mittlerweile aufgegeben zu versuchen, diesen Leuten zu erklären, dass sie bei wichtigen Dingen, die unmittelbar geklärt werden müssen. Bitte anrufen und nicht whatsappen sollen. Verschwendete Zeit
Gibt halt nicht nur deine Generation. Ich habe keine Lust ständig zu telefonieren (und kann das auch zeitlich nicht).
Für mich ist das eine enorme Erleichterung und auch dienstlich notwendig.
Bist Du auch während Deiner Arbeitszeit immer auf Deinem privaten Handy erreichbar und gehst ran? Dann ist Dein Arbeitgeber großzügiger als die meisten.
Hört sich an, als würden Pferdekutschen aus dem Stadtverkehr entfernt werden.
Voicemails kann man aber doch auch schon seit immer(?) vom iPhone aus weiterleiten…Voicemail Eintrag antippen, Share-Button…et voila…
Wo soll der Button zum sharen sein? Kann man dann mehrere emailadressen hinterlegen?
Passt alles zur Telekom bringen mit großem Tamtam Sachen auf den Markt die nicht fertig sind und die werden dann eingestellt Das ist bis heute bei der Telekom TV Version 1 Die hatte von vorne an Fehler die nie beseitigt worden Die V2 ist nicht besser Bei DSL bekommt man gesagt ziehen sie den Stecker des Router warten und stecken ihn wieder rein dann ist alles in Ordnung Meine Nachbarin macht das mehrmals in der Woche Die hält das für normal
Satzzeichen sind schon erfunden.
Wisst ihr, wie es mit Prepaid-Tarifen aussieht? Derzeit steht mir die VMB nämlich nicht zur Verfügung.
Hallo @MB,
wir haben den Magenta Prepaid 5G Jahrestarif und bei beiden Geräten die VMB aktiviert. Wenn ich mich recht entsinne, muss die Funktion aber über den Kundendienst eingestellt werden, ist aber kostenfrei.
Danke für die Rückmeldung. Ich werde mich dort mal melden.
Hat übrigens einwandfrei geklappt und läuft jetzt.
Warum ?!
Telekom muss das mehr machen und die App nicht abschalten.
Es wird doch von vielen Menschen genutzt.
Weil sie es können.
Was ist mit dem Telefoniecenter? Wird auch abgeschaltet?
Frage: Die Voicemail-App nutze ich vorwiegend für das (recht häufige) Umschalten des Festnetzes, mal Weiterleiten auf verschiedene andere Nummern, mal Voicemail. Wo wird das in Zukunft gehen?
Im Telefoniecenter falls das erhalten bleibt. Andernfalls im Telefon bzw. Router
Das ist ja witzig. Ich hatte vor 4 Monaten richtige Probleme mit der Voicemail auf dem iPhone. Wenn jemand raufgesprochen hatte wurde es teilweise erst 2 Tage später angezeigt. Das Problem ist nicht selten und passiert immer dann, wenn man sehr viele Nachrichten bekommt und diese nicht löscht. Ich lösche die nur einmal im Monat.
Der Kundendienst der Telekom kannte dieses Problem und meinte, ich soll doch die Telekom Voicemail App nutzen, denn das liegt wohl an einem Problem zwischen telekom und iOS und dann wäre das Problem gelöst. Stimmt, die funktioniert zuverlässig, aber jetzt wird die abgeschaltet? Und nun? Sind die Probleme mit iOS denn gelöst?