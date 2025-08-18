Tapo H110 bringt IR-Fernbedienungen in Apple Home

Die Tapo H110 IR-Fernbedienung ermöglicht es, auf eine Infrarot-Fernbedienung angewiesene Geräte in Apple Home und andere Smarthome-Plattformen zu integrieren. Auf diesem Weg lässt sich zwar nicht der komplette Funktionsumfang dieser Geräte, jedoch zumindest die grundlegenden Aktionen für die Bedienung per App oder Sprachassistent bereitstellen. Momentan ist das Zubehör mit deutlichem Preisnachlass für nur 19,99 Euro erhältlich.

Bei der H110 IR-Fernbedienung handelt es sich streng genommen um einen über WLAN ins Hausnetz eingebundenen Infrarot-Sender. Die Grundkonfiguration erfolgt mithilfe der Smarthome-App von Tapo. Auf diesem Weg kann das Gerät dann auch über Matter in die verschiedenen Smarthome-Systeme eingebunden werden.

Im gleichen Raum wie die Tapo H110 vorhandene, und mit einer Infrarot-Fernbedienung gesteuerte Geräte wie Fernseher oder Klimaanlagen können dann einfach mithilfe ihrer eigenen Fernbedienung angelernt und fortan auch über die Tapo-App oder verbundene Smarthome-Systeme gesteuert werden. Die Tapo-Fernbedienung sendet die entsprechenden Steuerbefehle dann wie die Originalfernbedienung über Infrarot aus.

Mehr als 8.000 Marken unterstützt

Der auf diesem Weg verfügbare Funktionsumfang hängt allerdings vom Umfang der Integration ins Tapo-System ab. Der Hersteller gibt an, dass grundsätzlich mehr als 8.000 Marken und 18 Arten von Geräten unterstützt werden und die zugrundeliegende Datenbank alle drei Monate aktualisiert wird. Für die hier erkannten Geräte sollten dann nahezu alle über deren Fernbedienung verfügbaren Funktionen auch in der App-Steuerung zur Verfügung stehen. Die Möglichkeiten im Rahmen der über Matter eingebundenen Smarthome-Systeme sind allerdings begrenzt. Systembedingt stehen hier zumeist nur einfache Funktionen wie das Ein- oder Ausschalten zur Verfügung, was sich aber beispielsweise bei Sprachsteuerung oder im Zusammenspiel mit Automationen auch bereits sehr gut bewähren kann.

Zusätzlich bietet Tapo verschiedene Sensoren an, die über 1-GHz-Funk mit dem Fernbedienungs-Hub und sich darüber ebenfalls auch über Matter an andere Smarthome-Systeme übergeben lassen.