Zuhause singen: Die Sing-Along-App des WDR Rundfunkchor

Kürzlich aktualisiert, verfügt die Sing-Along-App des WDR Rundfunkchor in Version 1.1 jetzt über erweiterte Warmup-Videos und bietet insgesamt sieben verschienende Lieder an, die sich alle herunterladen und mit den beschriebenen Zusatzfunktionen einstudieren, auswendig lernen oder einfach mitsingen lassen. Zu diesen gehören:

Wer sich in den vergangenen Tagen dabei entdeckt hat, die neue Karaoke-Funktion innerhalb der mit iOS 16.2 überarbeiteten Apple-Musik-Applikation auszuprobieren, der hat vielleicht auch seinen Spaß mit der erst kürzlich vom WDR bereitgestellten iOS-Applikation WDR Rundfunkchor Sing Along .

Insert

You are going to send email to