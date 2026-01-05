Zubehöraktion: USB-C-Kabel und Autohalterung zum Bestpreis

Direkt zum Start ins neue Jahr können wir zwei neue Rabattaktionen für Zubehör vermelden. Der Anbieter Lisen bietet über Amazon gerade ein Set mit vier USB-C-Kabeln für 4,19 Euro und eine magnetische Autohalterung für 7,99 Euro an. Achtet auf unsere Hinweise zu den Rabattcodes.

4 USB-C-Kabel für 4 Euro

Das Set mit vier USB-C-Kabeln von Lisen war auch in der Vergangenheit schon ab und zu günstiger zu haben. Die aktuellen 4,19 Euro dürften allerdings der bisherige Bestpreis sein. Um die Kabel zu diesem Preis zu erhalten, müsst ihr an der Amazon-Kasse den Aktionscode FTAN4XWW anwenden.

Der Sonderpreis gilt für das Set mit einem Kabel mit 0,5 Metern, zwei Kabel mit einem Meter und einem Kabel mit zwei Metern Länge in Schwarz. Die Kabel sind mit einem geflochtenen Textilmantel überzogen und unterstützen laut Hersteller maximal 60 Watt Ladeleistung und eine Datenübertragung von bis zu 480 Mbps.

iPhone-Autohalterung für 8 Euro

Bei der magnetischen Autohalterung von Lisen müsst ihr den Rabattcode YUXHMNUI anwenden, um den Endpreis von 17,99 Euro auf 7,99 Euro zu reduzieren.

Die Halterung wird mit einem Saugnapf an der Windschutzscheibe oder auf glatten Bereichen des Armaturenbretts montiert und soll laut Hersteller eine Haltekraft von bis zu 15,5 Kilogramm entwickeln. Ein Hebel unterstützt beim Herstellen des benötigten Vakuums.

Das iPhone wird magnetisch an der Halterung befestigt. Die Haltescheibe lässt sich über drei Achsen nahezu ohne Einschränkung verstellen, sodass man das Smartphone unabhängig davon, wo die Halterung selbst montiert ist, stets im optimalen Blickwinkel ausrichten kann.

Produkthinweis LISEN Vakuum Handyhalterung Auto Magnet - 2026 für Magsafe Autohalterung Saugnapf Handyhalterung Auto Magsafe,... 7,99 Euro 29,99 EUR

Rabattcode bei Amazon einlösen

Amazon macht es seinen Kunden unnötig schwer, die Rabattcodes zu aktivieren. Ihr müsst beim Kaufabschluss an der Amazon-Kasse die Einstellungen für die Zahlungsweise auswählen und den Aktionscode dort hinzufügen. Achtet dabei darauf, dass ihr zunächst den Aktionscode selbst nach dessen Eingabe bestätigt und anschließend auch die geänderte Zahlungsweise anwendet.