Mit Aktionscode bei Amazon
Zubehöraktion: USB-C-Kabel und Autohalterung zum Bestpreis
Direkt zum Start ins neue Jahr können wir zwei neue Rabattaktionen für Zubehör vermelden. Der Anbieter Lisen bietet über Amazon gerade ein Set mit vier USB-C-Kabeln für 4,19 Euro und eine magnetische Autohalterung für 7,99 Euro an. Achtet auf unsere Hinweise zu den Rabattcodes.
4 USB-C-Kabel für 4 Euro
Das Set mit vier USB-C-Kabeln von Lisen war auch in der Vergangenheit schon ab und zu günstiger zu haben. Die aktuellen 4,19 Euro dürften allerdings der bisherige Bestpreis sein. Um die Kabel zu diesem Preis zu erhalten, müsst ihr an der Amazon-Kasse den Aktionscode FTAN4XWW anwenden.
Der Sonderpreis gilt für das Set mit einem Kabel mit 0,5 Metern, zwei Kabel mit einem Meter und einem Kabel mit zwei Metern Länge in Schwarz. Die Kabel sind mit einem geflochtenen Textilmantel überzogen und unterstützen laut Hersteller maximal 60 Watt Ladeleistung und eine Datenübertragung von bis zu 480 Mbps.
iPhone-Autohalterung für 8 Euro
Bei der magnetischen Autohalterung von Lisen müsst ihr den Rabattcode YUXHMNUI anwenden, um den Endpreis von 17,99 Euro auf 7,99 Euro zu reduzieren.
Die Halterung wird mit einem Saugnapf an der Windschutzscheibe oder auf glatten Bereichen des Armaturenbretts montiert und soll laut Hersteller eine Haltekraft von bis zu 15,5 Kilogramm entwickeln. Ein Hebel unterstützt beim Herstellen des benötigten Vakuums.
Das iPhone wird magnetisch an der Halterung befestigt. Die Haltescheibe lässt sich über drei Achsen nahezu ohne Einschränkung verstellen, sodass man das Smartphone unabhängig davon, wo die Halterung selbst montiert ist, stets im optimalen Blickwinkel ausrichten kann.
Rabattcode bei Amazon einlösen
Amazon macht es seinen Kunden unnötig schwer, die Rabattcodes zu aktivieren. Ihr müsst beim Kaufabschluss an der Amazon-Kasse die Einstellungen für die Zahlungsweise auswählen und den Aktionscode dort hinzufügen. Achtet dabei darauf, dass ihr zunächst den Aktionscode selbst nach dessen Eingabe bestätigt und anschließend auch die geänderte Zahlungsweise anwendet.
Klebt euch das mal schön auf den Kunststoff des Armaturenbretts… Der Abdruck geht aufgrund chemischer Reaktion nie wieder weg.
Bei mir ist alles aus Leder. Da auch?
Befürchte ich auch, immer bei diesen klebezeug
Egal, fahre meine Karre eh bis sie auseinanderfällt.
…Gerade wenn man einen Maybach fährt (siehe Titelbild)
Die Halterung ist top! Hab jetzt eine zweite für das andere Auto bestellt.
Aber drauf achten, dass man die Halterung montiert und dann erstmal 24h so hängen lässt und sie nicht benutzt. Seit dem hängt sie bombenfest.
Steht da nicht was von Saugnapf? Also wieso schreibt ihr was von Kleberückständen und erstmal 24h ohne Belastung hängenlassen?
Lesen der Artikelbeschreibungen, z.B. bei Amazon direkt, hilft: für die Montage auf rauhen Oberflächen oder auf Leder werden Klebepads mitgeliefert, mit denen andere Benutzer diese Erfahrungen gemacht haben.
Für raue Oberflächen wird empfohlen, das mitgelieferte Klebepad zu nutzen. Bei glatten Oberflächen kann auch nur der Saugnapf zum Einsatz kommen.
Hab ich aber nicht gemacht. Hab es einfach direkt auf eine etwas raue Kunststoffoberfläche mit dem Saugnapf „aufgeklebt“. Der Saugnapf hat eine eigene Klebewirkumg + die Saugwirkung durch den Mechanismus.
Würde eine solche Halterung wenn nur an der Windschutzscheibe per Saugnapf befestigen, nicht in der Lüftung oder aufs Armaturenbrett… lässt sich das iPhone durch die MagSafe-Magneten in der Halterung befestigen oder braucht es das Gegenstück zur Halterung etwa im Case?
MagSafe klappt.
Danke für die Info für die Kabel!!!
Bitte!!!
Code funktioniert nicht (mehr?)
Yep, du bist einen halben Tag zu spät. ;)