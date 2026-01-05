Weiterverkauf soll erschwert werden
E-Bikes von Bosch lassen sich per App als gestohlen markieren
Bosch will den Leistungsumfang seines E-Bike-Systems eBike Flow zusätzlich erweitern. Mithilfe der zugehörigen App sollen Nutzer künftig die Möglichkeit haben, ihr E-Bike oder einzelne Komponenten wie den Akku als gestohlen zu markieren.
Bosch bietet unter der Bezeichnung „Battery Lock“ schon seit geraumer Zeit die Möglichkeit, einen gestohlenen E-Bike-Akku funktionslos zu machen. Die neue Option soll nun dafür sorgen, dass in der App ein Warnhinweis erscheint, sobald ein Nutzer versucht, ein als gestohlen markiertes Fahrrad oder einen entwendeten Akku zu verbinden.
Laut Bosch wird diese Kennzeichnung im gesamten digitalen System sichtbar. Auch Fachhändler würden bei der Verbindung eines solchen Fahrrads mit der Diagnosesoftware von Bosch einen entsprechenden Hinweis erhalten. Darüber hinaus erscheinen die Warnmeldungen, sobald jemand versucht, ein entsprechend markiertes Rad mit der App zu verbinden. Eine Nutzung der App-Funktionen sei in diesem Fall nicht mehr möglich. Der Warnhinweis enthalte zudem die Seriennummern der als gestohlen gemeldeten Bauteile.
Alle E-Bike-Komponenten zentral registriert
Als Grundlage für die Funktion dient die Tatsache, dass Komponenten wie der Motor, Akku und das Display eines E-Bikes im digitalen Zuordnungssystem von Bosch registriert und eindeutig einem Nutzerkonto zugewiesen sind. Wird ein Diebstahl gemeldet, so wird diese Information laut Bosch zentral gespeichert und steht damit allen angebundenen Anwendungen zur Verfügung. Entfernen kann man eine solche Markierung ausschließlich über das ursprünglich hinterlegte Nutzerprofil.
Bosch zufolge soll dadurch vor allem der Weiterverkauf gestohlener Räder erschwert werden. Potenzielle Käufer sollen direkt, wenn sie ein gebrauchtes E-Bike koppeln wollen, erkennen, ob dieses als gestohlen gemeldet ist.
Funktion soll kostenlos kommen
Die neue Funktion wird dem Hersteller zufolge noch in diesem Monat in die eBike-Flow-App von Bosch integriert und soll kostenlos für alle Nutzer zur Verfügung stehen. Bosch bietet einen Teil des ansonsten in der App verfügbaren Leistungsumfangs ausschließlich per Abo an.
Finde ich gut, wenn es denn so funktioniert, wie beschrieben. Ich weiß nur nicht, ob es Diebe auch abschreckt.
Wie immer werden die Fahrräder zerlegt und dann in Einzelteilen verkauft.
Der Rahmen wird als Wertstoff verkauft.
Hier wurden schon ganze Fahrrad Ständer mit Fahrrädern dran abmontiert und auf einen LKW geladen.
Vielleicht hilft es die Lager Orte von Banden zu finden – einzelne Diebe zu fassen wird die gesamt Situation nicht verbessern.
Die Hersteller wollen den Kunden die Angst nehmen, viel Geld in ein Fahrrad zu investieren, was leicht gestohlen werden kann. Sinnvoller ist eine Versicherung gegen Diebstahl.
Ist genau wie bei Motorrädern. Leider.
Ich wünsche mir eine technische Blockade des Elektromotors, so dass das Fahrrad auch nicht mehr geschoben werden kann.
Wäre sinnvoll
Bei meinem Stromer ist das bereits so
Bringt nur Nix da die in Sprinter usw geladen werden
Ohne Abo – wow..
Das ist ja etwas, was den Gebrauchtmarkt reduziert, weil die gestohlenen Räder rausfallen. Damit wird der Absatz neuer Räder gefördert.
Der Handel mit gestohlenen Fahrrädern ist kein „Gebrauchtmarkt“, sondern strafbare Hehlerei.
Nicht ganz, Flow+ App/Abo kostet 39,99€ im Jahr und ist im ersten Jahr sogar umsonst dabei.
Für den Preis und den Umfang finde ich das aber ok. Damit kann man das ebike per Mobiltelefon entsperren, sonst piept es laut bei Bewegung, wenn man es nicht entsperrt hat.
Ich war der Meinung, dass man zur Meldung eines gestohlenen Akkus bisher ein abo benötigt.
Genial
Geht das dann auch wenn man nur ein Purion Display hat? Oder erst ab Kiox?
Das geht mit dem Smart System von Bosch, unabhängig vom Display.
Smart System geht aber erst seit kiox Display purion ausgeschossen
Kann mein Bike sonst nicht mit der App verbinden
Das ist falsch !
Purion 200 u. 400, passend zum smarten Bosch System.
Habe ein purion 100
Mein Bosch while ist non smart !!!
Schade, das es bei der „EBike-Connect App“ nicht mit angeboten wird. Hier gibt es nur die „Lock-Funktion“ für die ich einmalig 9,99 Euro zahlen musste. Wird der Kiox abgenommen, kommt ein Signalton und das Rad würde sich ohne Kiox und Motorunterstützung noch schwerer treten lassen.