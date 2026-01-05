E-Bikes von Bosch lassen sich per App als gestohlen markieren

Bosch will den Leistungsumfang seines E-Bike-Systems eBike Flow zusätzlich erweitern. Mithilfe der zugehörigen App sollen Nutzer künftig die Möglichkeit haben, ihr E-Bike oder einzelne Komponenten wie den Akku als gestohlen zu markieren.

Bosch bietet unter der Bezeichnung „Battery Lock“ schon seit geraumer Zeit die Möglichkeit, einen gestohlenen E-Bike-Akku funktionslos zu machen. Die neue Option soll nun dafür sorgen, dass in der App ein Warnhinweis erscheint, sobald ein Nutzer versucht, ein als gestohlen markiertes Fahrrad oder einen entwendeten Akku zu verbinden.

Laut Bosch wird diese Kennzeichnung im gesamten digitalen System sichtbar. Auch Fachhändler würden bei der Verbindung eines solchen Fahrrads mit der Diagnosesoftware von Bosch einen entsprechenden Hinweis erhalten. Darüber hinaus erscheinen die Warnmeldungen, sobald jemand versucht, ein entsprechend markiertes Rad mit der App zu verbinden. Eine Nutzung der App-Funktionen sei in diesem Fall nicht mehr möglich. Der Warnhinweis enthalte zudem die Seriennummern der als gestohlen gemeldeten Bauteile.

Alle E-Bike-Komponenten zentral registriert

Als Grundlage für die Funktion dient die Tatsache, dass Komponenten wie der Motor, Akku und das Display eines E-Bikes im digitalen Zuordnungssystem von Bosch registriert und eindeutig einem Nutzerkonto zugewiesen sind. Wird ein Diebstahl gemeldet, so wird diese Information laut Bosch zentral gespeichert und steht damit allen angebundenen Anwendungen zur Verfügung. Entfernen kann man eine solche Markierung ausschließlich über das ursprünglich hinterlegte Nutzerprofil.

Bosch zufolge soll dadurch vor allem der Weiterverkauf gestohlener Räder erschwert werden. Potenzielle Käufer sollen direkt, wenn sie ein gebrauchtes E-Bike koppeln wollen, erkennen, ob dieses als gestohlen gemeldet ist.

Funktion soll kostenlos kommen

Die neue Funktion wird dem Hersteller zufolge noch in diesem Monat in die eBike-Flow-App von Bosch integriert und soll kostenlos für alle Nutzer zur Verfügung stehen. Bosch bietet einen Teil des ansonsten in der App verfügbaren Leistungsumfangs ausschließlich per Abo an.