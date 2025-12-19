iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 058 Artikel

Neues "EinfachMachen"-Portal ist online

Zu viel Bürokratie? Bundesregierung startet Melde-Portal
Die Bundesregierung hat ein neues Onlineportal freigeschaltet, über das bürokratische Hürden gemeldet werden können. Unter dem Namen EinfachMachen richtet sich das Angebot dabei nicht nur an Bürger, sondern auch an Unternehmen, Verbände und Beschäftigte direkt in der Verwaltung.

Das Online-Angebot soll konkrete Hinweise aus der Praxis zu sammeln, um Verwaltungsabläufe zu vereinfachen und Verfahren zu verkürzen. Das Vorhaben ist Teil der sogenannten Modernisierungsagenda des Bundes, die Entscheidungen, Prozesse und Strukturen in der öffentlichen Verwaltung überprüfen und anpassen soll.

Viele alltägliche Vorgänge gelten als aufwendig oder schwer nachvollziehbar. Dazu zählen etwa Meldeangelegenheiten, Unternehmensgründungen oder Genehmigungsverfahren im Baubereich. Das Portal soll Problembereiche sammeln, die dann systematisch geprüft und abgebaut werden sollen.

Einfach Machen Gov

Beteiligung aus der Praxis

Mit dem neuen Portal setzt die Bundesregierung auf direkte Rückmeldungen derjenigen, die regelmäßig mit Verwaltungsvorgängen konfrontiert sind. Nutzer können schildern, an welcher Stelle Verfahren aus ihrer Sicht unnötig kompliziert sind oder zu lange dauern. Ergänzend lassen sich konkrete Vorschläge einreichen, wie Abläufe vereinfacht oder Regelungen angepasst werden könnten.

Die eingehenden Hinweise werden thematisch eingeordnet und ausgewertet. Ziel ist es, wiederkehrende Muster zu erkennen und diese in die Weiterentwicklung von Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsprozessen einfließen zu lassen. Auf Bundesebene gab es bislang kein vergleichbares Beteiligungsangebot, das sich ausschließlich auf den Abbau von Bürokratie konzentriert.

Start als Beta und weiterer Ausbau geplant

EinfachMachen startet zunächst als Beta-Version. Ab dem Jahr 2026 soll das Portal schrittweise erweitert werden. Perspektivisch ist vorgesehen, die Auswertung der Meldungen stärker zu automatisieren. Dabei soll auch Software eingesetzt werden, die große Mengen an Rückmeldungen strukturiert analysieren kann. Nach Angaben der Bundesregierung sollen Datenschutz und IT-Sicherheit dabei berücksichtigt werden.
19. Dez. 2025 um 14:02 Uhr von Nicolas


    8 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • kann man da auch zuviele Mitarbeiter und absolute nicht heilbare Inkompetenz melden?

  • Ich habe viiiiieeeeleee Anliegen die ich dort vorbringen kann und werde. Bin gespannt ob es nützt.

  • Soll man hierfür lachen oder weinen? Die Regierung verursacht doch die ganze Bürokratie oder sehe ich das falsch? Es sind doch die meisten Ämter die das Verursachen…

  • Mein Problem ist gerade, dass viele meiner „Bürokratie-Erfahrungen“ eher auf Landesebene angesiedelt sind (zb KFZ-Zulassungsstelle). Würde das Sinn machen, solche auch dort zu melden?

