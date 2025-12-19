Apple streicht Flyover: 18 Städte in Deutschland betroffen

Apple hat in seiner Kartenanwendung eine Funktion entfernt, die viele Nutzer über Jahre hinweg nur am Rande wahrgenommen haben. Die sogenannten Flyover-Überflugansichten stehen in Apple Maps nicht mehr zur Verfügung.



Die Flyover- Funktionen startete 2014 in New York

Die Änderung, über die Juli Clover zuerst berichtet hat, erfolgte offenbar mit dem Start von iOS 26 und blieb zunächst weitgehend unbemerkt. Ein Blick auf die offizielle Übersicht zeigt nun, dass auch zahlreiche Orte in Deutschland betroffen sind.

Geführte 3D-Rundflüge aus Apple Maps entfernt

Die Flyover-Stadttouren wurden 2014 eingeführt und ermöglichten automatisch ablaufende virtuelle Rundflüge über ausgewählte Städte. Nutzer konnten bekannte Gebäude und Sehenswürdigkeiten aus der Vogelperspektive betrachten, ohne die Ansicht selbst steuern zu müssen. Der Zugriff erfolgte direkt über ein entsprechendes Symbol bei der Stadtsuche. Diese Option ist inzwischen verschwunden. Die Kartenansicht selbst wurde jedoch nicht grundlegend verändert, da die zugrunde liegenden 3D Daten weiterhin vorhanden sind.

Apple nutzt für Flyover spezielles Luftbildmaterial, das mit kleinen Flugzeugen aufgenommen wird. Aus diesen Aufnahmen entstehen detaillierte dreidimensionale Modelle von Gebäuden, Parks und Stadtstrukturen. Die eigentliche Technik bleibt Teil von Apple Maps, lediglich die automatisch geführten Touren werden nicht mehr angeboten. Gründe für die Einstellung wurden nicht genannt.

Diese Orte in Deutschland sind betroffen

Nach aktuellem Stand sind in Deutschland 18 Städte und Orte von der Streichung der Flyover Touren betroffen. Dazu zählen Augsburg, Berlin, Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Dresden, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Kiel, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Münster, Nürnberg und Stuttgart. Auch das Schloss Neuschwanstein gehörte bislang zu den unterstützten Zielen. Zwar lassen sich diese Orte weiterhin in 3D betrachten, eine automatische Präsentation der Sehenswürdigkeiten bietet Apple Maps dort jedoch nicht mehr an.

Weltweit standen weiterhin für mehr als 350 Städte Flyover-Darstellungen zur Verfügung, interessierte Anwender müssen nun auf die manuelle Erkundung innerhalb der 3D-Kartenansicht ausweichen.

