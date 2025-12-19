Geführte 3D-Rundflüge aus Apple Maps entfernt
Apple streicht Flyover: 18 Städte in Deutschland betroffen
Apple hat in seiner Kartenanwendung eine Funktion entfernt, die viele Nutzer über Jahre hinweg nur am Rande wahrgenommen haben. Die sogenannten Flyover-Überflugansichten stehen in Apple Maps nicht mehr zur Verfügung.
Die Flyover- Funktionen startete 2014 in New York
Die Änderung, über die Juli Clover zuerst berichtet hat, erfolgte offenbar mit dem Start von iOS 26 und blieb zunächst weitgehend unbemerkt. Ein Blick auf die offizielle Übersicht zeigt nun, dass auch zahlreiche Orte in Deutschland betroffen sind.
Die Flyover-Stadttouren wurden 2014 eingeführt und ermöglichten automatisch ablaufende virtuelle Rundflüge über ausgewählte Städte. Nutzer konnten bekannte Gebäude und Sehenswürdigkeiten aus der Vogelperspektive betrachten, ohne die Ansicht selbst steuern zu müssen. Der Zugriff erfolgte direkt über ein entsprechendes Symbol bei der Stadtsuche. Diese Option ist inzwischen verschwunden. Die Kartenansicht selbst wurde jedoch nicht grundlegend verändert, da die zugrunde liegenden 3D Daten weiterhin vorhanden sind.
Apple nutzt für Flyover spezielles Luftbildmaterial, das mit kleinen Flugzeugen aufgenommen wird. Aus diesen Aufnahmen entstehen detaillierte dreidimensionale Modelle von Gebäuden, Parks und Stadtstrukturen. Die eigentliche Technik bleibt Teil von Apple Maps, lediglich die automatisch geführten Touren werden nicht mehr angeboten. Gründe für die Einstellung wurden nicht genannt.
Diese Orte in Deutschland sind betroffen
Nach aktuellem Stand sind in Deutschland 18 Städte und Orte von der Streichung der Flyover Touren betroffen. Dazu zählen Augsburg, Berlin, Bielefeld, Braunschweig, Bremen, Dresden, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Kiel, Köln, Leipzig, Mannheim, München, Münster, Nürnberg und Stuttgart. Auch das Schloss Neuschwanstein gehörte bislang zu den unterstützten Zielen. Zwar lassen sich diese Orte weiterhin in 3D betrachten, eine automatische Präsentation der Sehenswürdigkeiten bietet Apple Maps dort jedoch nicht mehr an.
Weltweit standen weiterhin für mehr als 350 Städte Flyover-Darstellungen zur Verfügung, interessierte Anwender müssen nun auf die manuelle Erkundung innerhalb der 3D-Kartenansicht ausweichen.
War meiner Meinung nach nur eine nette Spielerei.
Sehe ich auch so, habe es ein mal benutzt, als nett emfpunden und nie wieder benutzt.
Aus welchem Grund haben sie es entfernt?
Die Antwort findest du im Artikel.
„… die viele Nutzer über Jahre hinweg nur am Rande wahrgenommen haben“
Naja, es war da. Hätte man einfach lassen können. Aber egal.
Städte verändern sich? Muss vermutlich auch stetig aktualisiert werden, also denke da stehen schon Kosten und Wartung im Hintergrund. Einfach lassen wird wohl nicht möglich gewesen sein.
Ich lese es nicht im Artikel raus. Deine Anmerkung bezieht sich auf eine Annahme der Verfassers, aber kein Statement von Apple.
Flyover nur am Rande?
Aus welchem Grund haben sie es überhaupt eingeführt? Wer war die Zielgruppe dafür? Was war die Strategie? Geld verpulvern?
Ok, ist mir vor eilige Zeit schon umgefallen. Schade, netter Funktion bei Städtetrips.
Schade, fand es auch eine nette Spielerei, vor allem sich in Städten die wichtigsten Sehenswürdigkeiten so anzeigen zu lassen, war irgendwie cool und interessant.
Leider gibt es da keinen adäquaten Ersatz in Apple Maps, die Reiseführer sind da zu „global-galaktisch“ und eher auf Clubs und Restaurants ausgelegt und für mich irgendwie zu sperrig zu bedienen, insofern überhaupt vorhanden in der Stadt.
Diese Flyover-Flüge sind schon viel länger weg, schon vor iOS 26 waren die nicht mehr verfügbar. Allerdings wurde dieses Feature noch die ganze Zeit auf der Apple-Seite beworben/dokumentiert. Ich hatte zu iOS 18 Zeiten deswegen schon einen Bugreport an Apple geschickt, aber Apple meinte, das gehört so.
Es gibt Reddit-Threads darüber von vor mehr als 7 Monaten:
https://www.reddit.com/r/applemaps/comments/1l1gcr6/apple_has_removed_flyover_in_several_cities_they/
Seltsam, dass das erst jetzt groß berichtet wird. Anscheinend hat wohl niemand dieses Feature vermisst und genutzt… insofern ist es wohl ok, wenn Apple das beerdigt. Niemand nutzte es, seit rund einem 3/4 Jahr hat niemand bemerkt, dass es nicht mehr da ist, also kann’s wohl auch tatsächlich weg…
Leider ist auch die §D Ansicht für manche Städte verschwunden. Für Bielefeld zum Beispiel. Köln geht aber noch und z.B. Leipzig auch.,
Vielleicht steckt etwas ganz anderes dahinter. Mittlerweile wird man ja in den Medien nicht müde die ständige und allgegenwärtige hybride Kriegsführung zu erwähnen. Ein Baustein wäre es z.B.dem Gegner die Möglichkeit eines Fly overs zu nehmen, ohne selbst Drohnen oder ähnliches in die Luft zu bringen. Ich weiß, alles Hypothese aber irgendwie drehen ja mittlerweile alle am Rand.