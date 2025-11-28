Offenbar mehrere Projekte eingestellt
Zu schlecht verkauft: Android-Hersteller wollen iPhone Air nicht kopieren
Mehrere chinesische Smartphone-Anbieter haben angeblich ihre Pläne zurückgestellt, eigene Geräte im Stil des iPhone Air auf den Markt zu bringen. Dem Internetportal Sina Finance zufolge ist der Grund für diesen Sinneswandel beim offensichtlich mäßigen Erfolg des neuen iPhone-Modells zu suchen. Die Verkaufszahlen sind allem Anschein nach deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Dem Bericht zufolge haben Xiaomi, Oppo und Vivo ihre internen „Air“-Geräteprogramme beendet. Demnach hatte Xiaomi ursprünglich ein besonders dünnes Modell für sein Premiumsegment vorgesehen, während Vivo eine leichtere Variante seiner Mittelklassegeräte plante. Bei anderen Anbietern seien die Vorbereitungen weniger konkret gewesen.
Ein Teil der für die Nachbauten des iPhone Air vorgesehenen Funktionen, insbesondere eSIM-Unterstützung, soll nun in reguläre Geräteserien übernommen werden. Das iPhone Air war das erste in China zugelassene Smartphone, das ausschließlich auf eSIM-Technologie setzt.
iPhone Air dauerhaft im Angebot
Angesichts der Tatsache, dass direkt nach dem Verkaufsstart des iPhone Air gemeldet wurde, dass sich das Gerät dort hervorragend verkauft, irritieren die neuen Meldungen allerdings etwas. So soll sich das Telefon auch dort deutlich schlechter als die anderen Geräte der iPhone-17-Linie verkauft haben. Dass dies hierzulande der Fall ist, steht dagegen quasi außer Frage
Anders als bei den anderen im September vorgestellten iPhone-Modellen jagt bei uns ein Sonderangebot für das iPhone Air das nächste. So ist das Gerät beispielsweise bei Amazon dauerhaft mit 200 Euro Preisabschlag erhältlich. Netto bietet das Telefon aktuell sogar um 250 Euro günstiger an.
Produktion deutlich zurückgefahren
Apples Fertigungspartner Foxconn hat angeblich bereits große Teile der Produktionskapazitäten für das iPhone Air aufgrund der schwachen Nachfrage zurückgebaut. Der Hersteller Luxshare habe die Produktion des iPhone Air bereits im Oktober komplett beendet.
Aus Kreisen der Zulieferer heißt es inzwischen, Apple habe mit dem iPhone Air vor allem technische Konzepte wie besonders flache Akkus und modifizierte Sensoren erprobt. Diese Entwicklungen könnten künftig etwa bei Geräten mit faltbarem Display relevant werden.
Ich bin nach wie vor begeistert von meinem iPhone Air. Die Haptik und das Design sind einfach fantastisch und die Akkulaufzeit auch weit besser als erwartet, hier hat Apple tatsächlich einiges geschafft. Aber wahrscheinlich war einfach der Preis zu hoch für die breite Masse.
Ich denke die Zielgruppe – ist unabhängig vom Preis – zu klein ist.
Im Prinzip das gleiche wie beim Mini. Die Zielgruppe ist zufrieden mit dem Gerät, aber die Gruppe ist zu klein. Leider
Ja, da wird wieder viel schlecht geredet und bei den nächsten Quartalszahlen sind alle überrascht. So wie beim iPhone X, das auch als „Ladehüter“ abgestempelt wurde. Ich muss sagen, dass das Air das erste iPhone nach dem iPhone 4 ist, das meiner Meinung nach wieder „Apple-Like“ ist. Auf das wesentliche reduziert, es ist ein echter Handschmeichler, sehr schön und verblüffend gut. Der Akku hält auf wundersame Weise länger als der Akku von meinem vorherigen 15 Pro Max. Vor allem, wenn man wie ich sehr viel telefoniert, hält es extrem lange. Und man merkt den gewaltigen Gewichtsunterschied zum Max. Das normale iPhone (Pro) kam wegen des kleinen Display sowieso nie infrage.
Vom Design sicher das Geilste was Apple seit langem abgeliefert hat. Aber inzwischen ist man halt sehr verwöhnt von den Premiumphones und ich möchte bei der Kamera, dem Akku und dem Sound keine Abstriche machen. Und genau das muss man halt. Als Zweithandy sicher interessant, aber solange man bei Apple nicht sauber switchen kann, uninteressant.
Das Air als Foldable wäre ein Mega Erfolg vielleicht 2027
Wohl eher nicht. Kein foldable verkauft sich gut.
Ich würd auch kein handy mit knick im Display kaufen.
Ich denke das war ein erster Test wegen der Stabilität für das kommende Klapp iPhone.
Wow du bist ja ein Genie
Welche Laus ist Dir über die Leber?
Klassiker: Apples Probleme will ich haben… „zu schlecht verkauft, um von der Konkurrenz kopiert zu werden.“
Wieder mal der Beweis, dass die Chinesen nur kopieren können
Das ist längst nicht mehr so. Genug Funktionen hat Apple von anderen übernommen. Im Autosektor machen längst die chinafirmen die Innovationen, anstatt die bisherigen Platzhirsche
Kein Wunder dass wir deutsche immer weiter in Abseits geraten wenn man die Konkurrenz nur schlecht redet und unterschätzt, anstatt selbst innovativ zu sein.
In China ist alles auf dem Fundament Industriespionage und staatlicher Subventionen aufgebaut, alles billiger deswegen weil man selbst nicht wirklich entwickelt sondern kopiert und dann noch staatlich gesteuert alles billiger verkauft. Das ist einfach Fakt.
ich bin mit dem iPhone Air sehr zufrieden,endlich weg von dem Bauklotz der Pro-Modelle.
Schön dann bleibts wenigstens was besonderes
Ich liebe mein AIR
+1
Ich seh es genauso wie ihr. Es ist einfach ein wunderschönes Gerät, super verarbeitet, das stabilste iPhone überhaupt lustigerweise, der Akku hält für mich vollkommen ausreichend. Und das mit der Kamera, interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Eine Hauptkamera und eine gute Selfie Kamera reichen mir vollkommen aus.
Ich glaube, es würden viel mehr Leute dieses Gerät nehmen, wenn sie erst mal eine Woche ausprobieren könnten. Ich glaube die meisten würden es nicht wieder zurückgeben.
Wie sich einige den Schrott schönreden… xD Man kann es ja als „Air“ verkaufen, aber nicht so, wie Apple es macht… Da wird nun mal nicht gemessen… Irgendwie hat es dann auch fast der letzte Depp verstanden und mal nein gesagt…