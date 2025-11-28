Satechi bietet sein „Wo ist?“-Brillenetui mit Preisabschlag an

Wenn ihr ein ausgefallenes Weihnachtsgeschenk sucht, ist das smarte Brillenetui von Satechi definitiv eine Option. Das in drei verschiedenen Farben erhältliche Aufbewahrungscase eignet sich ganz besonders für Menschen, die ihre Brille regelmäßig verlegen. Von der Größe her finden laut der Beschreibung des Herstellers darin sowohl Brillen mit Sehstärke als auch Sonnenbrillen Platz.

Satechi hat das Brillenetui als Teil seiner Produktreihe „FindAll“ bereits im Frühjahr vorgestellt, bietet es nun aber erstmals nennenswert im Preis reduziert an. Am günstigsten ist die Farbvariante „Sand“ mit 33,23 Euro. In der Farbe „Desert Rose“ bezahlt man 34,99 Euro und in Schwarz kostet die Hülle 40,99 Euro. Der offizielle Preis wird mit 49,99 Euro angegeben.

Die Besonderheit bei den „FindAll“-Produkten von Satechi ist, dass diese allesamt in Apples „Wo ist?“-App integriert und darüber auch geortet werden können. Ein integrierter Lautsprecher soll das Auffinden erleichtern, wenn das Etui nicht auf Anhieb zu sehen ist. Die Stromversorgung wird über einen integrierten Akku bereitgestellt, der sich kabellos mit gewöhnlichen QI-Geräten aufladen lässt.

Das Etui ist Satechi zufolge robust genug, um darin aufbewahrte Brillen zuverlässig zu schützen. Ein Futter aus Velours soll diese vor Kratzern und Abnutzung schützen. Mit einer Größe von 16,1 × 7 × 6,6 cm bietet die Hülle laut Hersteller ausreichend Platz für Standardbrillen und kompakte Smart Glasses wie die Ray-Ban Meta, die Viture Pro XR oder die Xreal Air 2. Ein Magnetverschluss soll dabei dafür sorgen, dass das Etui sich nicht unbeabsichtigt öffnet. Nach dem Entnehmen der Brille kann man es auch flach zusammenlegen.

Black-Friday-Angebote von Satechi

Ebenfalls aus der „FindAll“-Produktreihe bietet Satechi einen mit Apples „Wo ist?“kompatiblen Schlüsselanhänger an. Der Aktionspreis liegt hier je nach Farbe zwischen 23,26 Euro und 24,92 Euro.

Eine Übersicht aller aktuell reduzierten Produkte des Herstellers findet ihr über diesen Link. Die Auswahl reicht von Kabeln über Ladegeräte und Tastaturen bis hin zu verschiedenen Docks und Hubs.