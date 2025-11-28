Bluetti Pioneer Na: Die erste Powerstation mit einer „Salzwasserbatterie“

Bluetti hat mit seiner neuen Powerstation Pioneer Na gleich in mehrfacher Hinsicht Neuland betreten. Die darin verbauten Natrium-Ionen-Zellen lassen sich nicht nur nachhaltig produzieren, sondern sind auch besonders gut für den Einsatz bei frostigen Temperaturen geeignet. Somit passt die Markteinführung des Geräts auch perfekt zum herannahenden Winter.

Die Bluetti Pioneer Na ist die erste Powerstation auf dem Markt, die auf die noch relativ junge Akku-Technologie setzt. Aufgrund ihres Hauptbestandteils Natrium-Ionen werden die Akkus auch Salzwasserbatterien genannt.

Besonders positiv ist, dass bei der Herstellung von Natrium-Ionen-Akkus keinerlei kritische Rohstoffe verwendet werden, sondern stattdessen ausschließlich reichlich verfügbare Materialien und Recyclingprodukte zum Einsatz kommen. Man darf hoffen, dass zeitnah auch andere Hersteller auf diesen Zug aufspringen.

Mit Natrium-Ionen-Akkus ausgestattete Geräte sind darüber hinaus auch bei Minusgraden leistungsfähiger als wenn gewöhnliche Akkus verbaut sind. Die Bluetti Pioneer Na kann bei minus 15 Grad noch auf bis zu 60 Prozent ihrer Kapazität geladen werden und lässt sich bis minus 25 Grad als Stromlieferant verwenden.

Etwas größer als gewöhnliche Geräte

Die Bluetti Pioneer Na hat eine Gesamtkapazität von 900 Wattstunden. Mit ihren Abmessungen von 340 × 247 × 317 mm fällt die 16 Kilogramm schwere Powerstation weniger kompakt aus als andere Geräte in dieser Leistungsklasse. Der Grund hierfür ist einer der wenigen Nachteile der Natrium-Ionen-Akkus. Diese sind konstruktionsbedingt etwas größer als von der Leistung vergleichbare Lithium-Batterien.

Im Schnelllademodus lässt sich der Akku der Pioneer Na innerhalb von 35 Minuten auf bis zu 80 Prozent seiner Gesamtkapazität füllen. Dieser Wert wird bei Temperaturen zwischen 5 und 25 Grad Celsius und durch die Kombination von Solar und Energie aus der Steckdose erreicht. Ansonsten kann man hier mit Werten von 45 Minuten für 80 Prozent rechnen. Bis der Akku der komplett entladenen Powerstation vollständig geladen ist, dauert es etwas länger als eine Stunde.

1.500 Watt Dauerleistung am Ausgang

An Ausgängen stehen neben zwei Schuko-Steckdosen eine USB-C-Buchse mit bis zu 100 Watt, vier USB-A-Anschlüsse mit jeweils 15 Watt Leistung sowie eine Autosteckdose mit bis zu 120 Watt zur Verfügung. Die maximale Ausgangsleistung von allen Anschlüssen zusammen ist auf 1.500 Watt limitiert. Kurzzeitig verkraften die Steckdosen Leistungsspitzen bis zu 2.250 Watt.

Das Gerät verfügt zudem über eine Funktion, die wir bislang bei keiner anderen Powerstation gesehen haben. Ein auf der Oberseite abgelegtes Smartphone kann nach dem Qi-Standard kabellos mit bis zu 15 Watt geladen werden.

App erleichtert Konfiguration

Wie die meisten Powerstations von Bluetti lässt sich auch die Pioneer Na mit der App des Herstellers verbinden. Die Kommunikation erfolgt dabei über Bluetooth, man muss also direkt in der Nähe sein. Standardwerte wie der Akkustand oder aktuelle Aus- oder Eingangsleistungen werden ansonsten auch auf dem Display der Powerstation angezeigt.

Mithilfe der App lassen sich erweiterte Einstellungen wie das Aktivieren verschiedener Stromversorgungs- und Lademodi jedoch einfacher als direkt am Gerät vornehmen. Man müsste dies sonst mit Tastenkombinationen bewerkstelligen und diese – zumindest wenn sie selten gebraucht werden – jedesmal extra im Handbuch nachschlagen.

Vorbote für neuen Akku-Standard

Die Bluetti Pioneer Na nimmt für uns in erster Linie aufgrund der hier eingesetzten neuartigen und vielversprechenden Akku-Technologie eine besondere Rolle ein. Ganz nebenbei gefällt uns aber auch sehr gut, dass Bluetti sich von der Farbe Schwarz als Standard für diese Produktkategorie verabschiedet hat und das Gerät in eine eisblaue Kunststoffhülle gepackt hat.

Vom Leistungsumfang muss sich die Bluetti Pioneer Na nicht vor anderen Geräten in ihrer Klasse verstecken. Das im Vergleich etwas größere Gehäuse nehmen wir angesichts der positiven Umwelteigenschaften der dahintersteckenden Akku-Technologie und ihrer Unempfindlichkeit gegen Kälte gerne in Kauf.

Den offiziellen Preis für die Pioneer Na gibt Bluetti mit 1.199 Euro an. Derzeit ist das Gerät zum Einführungspreis von 899 Euro erhältlich. Darüber hinaus hat Bluetti im Rahmen einer Black-Friday-Aktion verschiedene weitere Produkte aus seinem Angebot im Preis gesenkt.