Nomad Leuchtarmband für die Apple Watch in Blau

Nomad hat sein Angebot an fluoreszierenden Apple-Watch-Armbändern um das Modell Icy Blue Glow erweitert. Der Vertrieb läuft in Deutschland über Amazon. Das neue Armband lässt sich dort zum Preis von 59,95 Euro bestellen.

Der Hersteller verwendet für seine Leuchtarmbänder spezielle Materialien, die vorhandenes Licht absorbieren und bei Dunkelheit freigeben. Die neue „Icy Blue Glow“-Variante zeigt sich bei Tag als blassblaues bis weißes Armband, das Nomad zufolge bei Dunkelheit in kräftigem Neonblau strahlt.

Das Armband selbst ist aus Fluorkautschuk (FKM) gefertigt, dem selben Material, das auch Apple für seine „Silikon-Armbänder“ nutzt. FKM ist für seine ausgesprochen robusten Eigenschaften und ein angenehmes Tragegefühl bekannt. Dem Hersteller zufolge hält das Armband einer bis zu 196 Newton starken Krafteinwirkung stand, wenn es an der Apple Watch angebracht ist.

Als Verschluss fungiert ein integrierter Aluminiumstift, mit dessen Hilfe sich das Armband für Handgelenke mit einem Umfang von 150 bis 200 Millimeter einstellen lässt.

Das verwendete Material ist wasserfest. Die integrierten Belüftungskanäle sollen auch bei körperlicher Anstrengung sowie bei höheren Temperaturen für ein angenehmes Gefühl auf der Haut sorgen.

Für alle Apple-Watch-Größen

Das neue „Icy Blue Glow“-Armband von Nomad wird wie die anderen Apple-Watch-Armbänder aus dieser Serie in verschiedenen Größen angeboten und lässt sich mit allen Apple-Watch-Modellen mit einer Größe zwischen 38 und 49 Millimetern verwenden. Beim Kauf muss man allerdings unbedingt darauf achten, hier auch die richtige Variante auszuwählen.

Neben der neuen Version in Blau bietet Nomad sein FKM-Armband auch in verschiedenen anderen Ausführungen an. Dazu zählt auch die Standard-Glow-Variante in Grün sowie verschiedene weitere Farbvarianten, darunter auch das hier mit Verspätung erschienene Sondermodell in den Farben der französischen Trikolore.