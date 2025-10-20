ZigHaven will den Zugriff auf Zigbee2MQTT-Server erleichtern

Der Entwickler Patrick Schöbel hat mit ZigHaven eine App im Programm, die Nutzern von Zigbee2MQTT den Zugriff auf die darüber ins Hausnetz eingebundenen Smarthome-Geräte und deren Verwaltung erleichtern soll. Die App soll Nutzer dabei unterstützen, den Überblick über die über MQTT verbundenen Geräte zu behalten, diese nach Räumen zu organisieren und schnell darauf zuzugreifen.

Was ist MQTT und Zigbee2MQTT?

Ihr merkt schon, hier wird es etwas spezieller. MQTT ist ein offenes Protokoll für die Kommunikation von Geräten untereinander und Zigbee2MQTT ist ein quelloffenes Projekt, das die Kommunikation zwischen Zigbee-Geräten und Smart-Home-Zentralen vereinfachen will. Die Software agiert quasi als Vermittler zwischen dem von zahlreichen Geräten genutzten Funkstandard Zigbee und der Gerätekommunikation über MQTT.

Zigbee2MQTT läuft in der Regel auf kleinen Computern wie dem Raspberry Pi oder anderen Heimservern und nutzt einen über USB angeschlossenen Zigbee-Adapter als drahtlose Kommunikationszentrale. Die Software empfängt die Signale der Zigbee-Geräte im Haus und wandelt sie in MQTT-Nachrichten um, die anschließend von Plattformen wie Home Assistant, openHAB oder ioBroker verarbeitet werden und von diesen teilweise auch an Apple Home übergeben werden können.

MQTT-Verwaltung vom iPhone aus

ZigHaven ermöglicht es, die über MQTT eingebundenen Geräte komfortabler zu verwalten und zu konfigurieren. Mit der neu verfügbaren Version 1.1 erhält ZigHaven eine Reihe von Funktionen rund um die Verwaltung von Heizkörperthermostaten. Neu ist beispielsweise die Möglichkeit, Heizpläne zu erstellen und auf andere Thermostate zu übertragen. Zudem lassen sich über die App nun externe Temperatursensoren direkt mit den Heizkörperthermostaten koppeln. Damit lässt sich die Raumtemperatur statt am Heizkörper selbst an einer besser geeigneten Position im Raum messen, was für eine genauere Regelung sorgt. Auch ist es möglich, Kontaktsensoren an Fenstern oder Türen mit den Heizkörperthermostaten zu koppeln.

Die ZigHaven-App bietet zudem die Möglichkeit, ein Zusatzmodul auf dem im Heimnetz betriebenen Zigbee2MQTT-Server zu installieren, um Daten zum Stromverbrauch zu sammeln, ohne dass die iOS-App aktiv sein muss.

ZigHaven kostet aktuell einmalig 2,99 Euro. Es fallen keine weiteren Kosten an.