„Robot Phone“ von Honor: Kamera klappt aus und reagiert auf den Nutzer

Während noch über die Zukunft faltbarer Smartphones und einen möglichen Einstieg Apples in diesen Markt diskutiert wird, hat Honor ein Smartphone mit Roboterkamera angekündigt. Der chinesische Anbieter lehnt sich damit vergleichsweise früh aus dem Fenster. In einem Demo-Video wird das Konzept auf Basis von Animationen präsentiert und zugleich auf eine Ankündigung auf dem nächsten Mobile World Congress hingewiesen. Dieser findet allerdings erst Anfang März 2026 statt.

Über die Idee von Honor darf man natürlich schon jetzt diskutieren, auch wenn es nur schwer vorstellbar ist, in welchem Umfang sich ein derartiges Produkt in absehbarer Zeit tatsächlich realisieren ließe. Das sogenannte „Robot Phone“ setzt auf die Kombination einer leistungsfähigen KI mit einer extrem kompakten und zugleich vielseitigen Kamera.

Wie im Video zu sehen, soll sich das Kameramodul zunächst hinter einer Abdeckung verbergen, die sich nicht besonders von den Kamerabuckeln der aktuellen Smartphone-Kameras unterscheidet. Allerdings will Honor hier eine ausgefeilte Mechanik integrieren, mit deren Hilfe sich die Minikamera nicht nur ausfahren, sondern auch in alle Richtungen bewegen lässt.

Wie Apples Roboterlampe

Wenn wir das Ankündigungsvideo für bare Münze nehmen, kann die Kamera sogar Emotionen zeigen, indem sie akustische Äußerungen oder durch Gesten reagiert. Hier fühlen wir uns an die Design-Studie ELEGNT erinnert, ein Projekt von Apple-Mitarbeitern, die einen Roboter in Lampenform entwickelt haben, der auf ähnliche Weise mit seinem Gegenüber interagiert.

Die angebundene KI von Honor soll sich vor allem auf Fotografie-Funktionen konzentrieren und im Zusammenspiel mit der Kamera zunächst Motive erkennen und Bildausschnitte wählen. Darüber hinaus wirbt Honor jedoch auch mit Funktionen wie Styling- und Outfitberatung oder Babysitting für sein „Robot Phone“. Konkrete und weiterführende Details werden wir wohl nicht vor dem Frühjahr erfahren.

