Zerocam: Weniger Funktionen als zentrales Funktionsversprechen

Seit rund einem Monat ist die Kamera-Applikation Zerocam im App Store verfügbar. Ein Phänomen, das vor wenigen Tagen in Version 2.0 erschienen ist und ihren Anwendern als zentrales Funktionsversprechen den Verzicht auf Einstellungen und jedwede Nachbearbeitung der spontan geknipsten Schnappschüsse auftischt: „Zerocam – zero post processing.“

Keine Settings, keine Nachbearbeitung

Zerocam liefert Fotos, die auf die Bildverbesserungen verzichten, die Apples “computational photography” beim Einsatz der vorinstallierten Kamera-Applikation mit der gleichzeitigen Aufnahme zahlreicher Bilder grundsätzlich vornimmt. Nicht vergessen: Inzwischen werden beim Einsatz der stinknormalen iPhone-Kamera doch mehr als einhundert arbeitsintensive Zwischenschritte durchlaufen, die die Foto-Ergebnisse teils stark verfremden können.

Gleichzeitig verzichtet Zero Cam auch auf die zusätzlichen Bedienelemente, die man von manuellen Kamera-Applikationen kennt, und will die Nutzung der App damit so einfach wie nur möglich machen. Die Macher von “Zerocam” betonen, dass ihre App die natürliche Schönheit der Fotografie in den Vordergrund stelle und auf künstliche Nachbearbeitung verzichte. Anstatt übertriebener Schärfe und HDR-ähnlicher Effekte würden ihre Fotos im RAW-Format aufgenommen und diese so bearbeitet, dass sie weich und angenehm anzusehen seien. Die Bedienung von „Zerocam“ sei dabei denkbar einfach: Die App bietet nur eine Taste an, mit dieser lassen sich flüchtige Momente mühelos festhalten.

App knipst RAW-Aufnahmen

Einstellungen wie Moduswahl, Belichtungskorrektur oder Fokus-Peaking seien bei “Zerocam” nicht nur unmöglich, sondern überflüssig. Nutzer müssten sich nur auf das Fotografieren konzentrieren, während die App den Rest übernehme. Auch das Wechseln von Objektiven gestalte sich über das Kontextmenü des App-Icons kinderleicht, sodass keine Ablenkungen beim Fotografieren entstünden.

Wer Probleme mit wachsweichen Gesichtern bei abendlichen Dämmerlicht-Aufnahmen mit der Standard-Kamera-Applikation hat, kann Zerocam ja mal einen Testlauf gewähren. Die Zerocam-App kann kostenlos ausprobiert werden, beschränkt allerdings die Anzahl der möglichen Aufnahmen. Die Vollversion kostet einmalig 23 Euro oder 1,99 Euro pro Monat.