„Zen Pinball Party“ neu bei Apple Arcade – „Crossy Road+“ kommt bald

Kurz angespielt muss man sagen, dass die klassische Flipper-Mechanik von den aktuellen Flipper-Simulationen mittlerweile erstaunlich gut wiedergegeben wird. So lässt sich Kugel authentisch auf den Schlägern „jonglieren“ und man kann auch seitlich oder von vorne gegen den Tisch „stoßen“. Das Spiel macht angesichts dieser Authentizität in der Tat Spaß, allerdings ist man mit einem größeren Bildschirm sicher besser bedient, auf dem iPhone mini geht es hier schon verdammt eng her.

Auf Apple Arcade lädt seit diesem Wochenende die Neuerscheinung Zen Pinball Party zum Casual Gaming ein. Die Flipper-Simulation lockt mit insgesamt zwölf verschiedenen Tischen, darunter auch ein paar originalgetreue „Nachbauten“ der Bally-Williams-Klassiker „Theatre of Magic“, „Medieval Madness“ und „Attack from Mars“.

