Crossy Road Castle startet auf Apple Arcade

Mit Crossy Road Castle hat das Entwicklerstudio Hipster Whale eine neue Variante seines Frogger-Klons veröffentlicht. Der Titel lässt sich alleine oder im Mehrspielermodus spielen, allerdings exklusiv über Apple Arcade.

Crossy Road Castle lässt sich auf Phone, iPad, Apple TV und dem Mac spielen und unterstützt unter anderem das Spiel im Koop-Modus mit Game Controllern zu mehrt auf dem selben Gerät. Statt über die Straße geht es in der neuen Spielvariante in einem sich drehenden Turm steil nach oben. Die Entwickler versprechen, den Spielspaß durch regelmäßige Updates unter anderem mit jeweils neuen Türmen und Charakteren am Leben zu halten.