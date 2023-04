Zeitungen zum Hören: ARTICLY bietet deutschsprachige Inhalte

Was in den Vereinigten Staaten schon seit längerer Zeit erfolgreich durch Angebote wie Audm oder Curio zur Verfügung gestellt wird, ist hierzulande noch dabei sich seinen Weg zu bahnen. Wir sprechen von Print-Inhalten zum Hören, die von professionellen Sprechern eingelesen und als hochqualitative Audiodownloads angeboten werden, um Zeitungsinhalte auch dort zugänglich zu machen, wo kein Platz für klassische Zeitungen ist.

Zeitunsginhalte zum Hören

Also im Auto, während der Pendlerstrecke auf dem Fahrrad, bei der Hausarbeit, oder auch in Beschäftigungsverhältnissen, in denen akustische Beschallung gestattet ist. Zeitunglesen könnte man hier überall nicht, zuhören jedoch ohne größere Anstrengungen.

Und genau diese Nische will ARTICLY in Deutschland besetzen. Jetzt in Version 2.0 erhältlich, bietet die Applikation, die 2021 noch unter dem Name Audicle firmierte, ausgewählte Inhalte der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), der Süddeutschen Zeitung (SZ), der WELT und der ZEIT an. Letztgenannte Wochenzeitung liefert ihren Abonnenten übrigens schon länger einen vergleichbaren Service, für den mit ZEIT AUDIO sogar ein gesonderter App-Store-Download bereitsteht.

Darüber hinaus sind Inhalte des Redaktionsnetzwerkes Deutschland (RND) verfügbar, sowie Content vom The Guardian, von Forbes und von der Berliner Zeitung.

Die Anwendung bietet ihre Inhalte kostenpflichtig an und verlang dafür das zeichnen eines Abonnements, das über den App Store abgeschlossen wird und sich sieben Tage lang kostenlos ausprobieren lässt. Anschließend kann sowohl monatlich gezahlt werden als auch jährlich. Wer monatlich kündigen können möchte muss für den Vollzugriff auf ARTICLY 9 Euro zahlen, im Jahresabo verlange die Macher 70 Euro (also rechnerische 5,83 Euro pro Monat).

Das sind die neuen Funktionen von ARTICLY 2.0