ZDF.de und ZDF-App: Unterschiedliche Untertitel und Tonspuren

Die im folgenden beschriebene Eigenart der ZDF-Mediathek ist keine weltbewegende Neuigkeit, aber ein Umstand der es uns wert scheint, kurz notiert zu werden. Im besten Fall lassen sich die geschilderten Beobachtungen auch auf Mediatheken anderer Sender und Anbieter übertragen.

Worum geht es? Wir haben unsere Abende kürzlich von der hervorragenden, achtteiligen Serie „Das Boot“ begleiten lassen, uns hier jedoch über die Entscheidung der Macher geärgert, alle Dialoge in der deutschen Fassung konsequent zu synchronisieren.

Wäre eigentlich so einfach: Fremde Sprache, untertitelt

Statt kurze Englisch- und Französich-Passagen der Protagonisten schlicht zu untertiteln, mussten sich diese in der Nachproduktion selbst synchronisieren. Ein deutsche Unsitte, die sich teils auch negativ auf den Plot auswirkt. Wird dem nichts-ahnenden Zuschauer doch unterschlagen, was bei der Ausstrahlung in anderen Ländern problemlos beobachtet werden kann.

So wissen deutsche Zuschauer erst mal nicht, dass im Widerstand mehrere Sprachen gesprochen werden, müssen sich die besondere Nähe zwischen Passagieren und englisch sprechenden Funkern selbst herbeidenken und dürfen irritiert den Kopf schütteln, wenn es mitunter doch zwei französische Sätze in die deutsche Fassung geschafft haben, da in der Szene eine Übersetzerin aktiv ist und die Synchronisation hier mehr verwirren als helfen würde.

Untertitel zur Hilfe!

Da Mediatheken wie die des ZDF heutzutage jedoch zusätzliche Untertitel und Tonspuren bereithalten, braucht man sich eigentlich nicht lang zu ärgern sonder muss lediglich die Geräuschkulisse aktivieren, in der man das TV-Angebot gerne konsumieren würde.

Und hier wird es in der ZDF-Mediathek etwas kompliziert. Wie eingangs erwähnt würden wir „Das Boot“ gerne so schauen, dass keine Synchronisation zum Einsatz kommt. Deutsche sollen Deutsch, Franzosen Französisch und Amerikaner (und englisch sprechende Deutsche) eben Englisch sprechen.

Auf dem iPad lassen sich Untertitel nur an- und ausschalten

Das ZDF bietet in der ZDF Mediathek-App hier den „TV-Ton“, den „Originalton Französisch“ und die sogenannte „Audiodeskription“ an. Zur Erklärung:

TV-Ton : Alles ist Deutsch synchronisiert

: Alles ist Deutsch synchronisiert Originalton Französisch : Franzosen sprechen Französisch, Deutsche Deutsch, Engländer Englisch.

: Franzosen sprechen Französisch, Deutsche Deutsch, Engländer Englisch. Audiodeskription: Wie TV-Ton mit zusätzlich erklärenden Inhalten für sehbehinderte.

Hier würden wir also den „Originalton Französisch“ und uns über eine Synchronsprecher-freie Originaltonspur freuen. Was unsere nur mittelmäßigen Französischkenntnisse angeht, können wir ja einfach auf die angebotenen Untertitel zugreifen; oder etwa nicht?

Fast. Das ZDF stellt eigentlich mehrere Untertitel zur Verfügung. Neben den klassischen deutschen Untertiteln stehen zudem auch deutsche Untertitel für Personen mit eingeschränktem Hörvermögen zur Verfügung, zudem werden manche Passen im französischen Original untertitelt – forced subs, die sich nicht ausschalten lassen.

ZDF-Mediathek-App: Auf dem iPhone ohne Untertitel

Und nun aufgepasst:

Während sich in Safari auf dem iPhone (im Vollbild und nur über die iOS-Kontroll-Elemente) zwischen allen angebotenen Untertiteln wählen lässt, bietet die iPhone-App der Mediathek gar keinen Untertitel an.

Auf dem iPad wird in Safari ein Untertitel angeboten, dieser kann jedoch nur an und ausgeschaltet werden und zeigt, stellenweise nur den französischen, nicht aber den deutschen Text an.

Uns ist es weder am Apple TV noch am iPad bzw. am iPhone gelungen, durchgängig den Original-Ton mit deutschem Untertitel zu schauen. Die Tatsache, dass sich die auf den Plattformen, in Safari und in der App angebotenen Untertitel jedoch erheblich unterscheiden, war uns so nicht bewusst und hilft vielleicht auch euch in Zukunft aus der Audio-Patsche.

In Safari auf dem iPhone: Alle Untertitel zur Wahl

